貪便宜3000元 鄂男赴東南亞旅遊被賣詐團3次
湖北襄陽26歲張男到東南亞某國旅遊，為省3000元（人民幣，下同，約422美元）旅費，選擇在網上向陌生業者下單，沒想到剛下飛機就被當地導遊賣進了電詐窩點；期間他三度被賣給電詐集團，多次因「業績」不佳遭電擊、暴打，生不如死，家人掏空積蓄前後匯去上百萬，才在三年後將他救回國。張先生心有餘悸地說，今後再也不敢貪小便宜了。
極目新聞報導，湖北26歲張姓男子2019年計畫去東南亞某國旅遊，他詢問當地旅行社，一般報價7500元，但網上這家只需要4500元，還有豪華遊艇接送，頓時心動下單。
11月19日，雙方約定在當地國際機場碰面，下午4時許到達，來了一輛麵包車說接張男去酒店休息，不料半小時後車子卻開進詐騙園區，「下車，下車，這就是你們工作的地方！」還沒等張先生反應過來，他的手機、身份證和護照等就被收走了。
接著張男被強迫學習博彩知識，由於業績不好，每天都得挨電擊，胳膊、大腿、腰腹部都有燒焦的疤痕。過了半年，「組長」跟張男說，只要交11萬元就放他回去，張先生聯繫父母交了11萬元，沒想到竟被賣到了第二家公司。
期間家中先後為張男轉帳超過100萬元，直到積蓄被掏空。一日他氣憤之下與詐騙集團保安人員發生衝突受傷。
張男被送到醫院後，遇到好心醫生幫忙聯繫父母，同時知會使館協助回國，豈知張男申請補辦護照過程中，誤信「號稱三天就能辦好」的代辦公司，又被送到第三家詐騙集團。
由於「新人」太多，這家詐騙集團沒有新手機可發，張男用個人手機聯繫到當地的一家反綁架組織後迅速報警，共解救出300多人，最終於2022年10月得救回國。
回到家後，張男不願出門，和過去的親朋好友也很少聯絡，想把此段經歷漸漸淡忘。
今年12月14日，江蘇鹽城警方破獲一起電詐案，發現張先生曾在第一家公司被迫參與博彩詐騙的證據，請求襄城警方協助詢問張男，這段難以啟齒的經歷才浮出水面。面對這段不願提及的往事，張男表示，再也不敢貪圖小便宜，今後一定規規矩矩做人，踏踏實實做事。
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