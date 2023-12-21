男子跳樓獲救後 竟被拘留5天 警方裁罰因為這個理由

涉事男子被行政拘留 。 (取材自紅星新聞/甕安公安提供)

貴州一名男子近日欲跳樓輕生，被警方解救後，卻因造成縣城區交通堵塞1個多小時，被警方給予行政拘留5日的處罰。

紅星新聞報導，貴州甕安縣公安局表示，近日，甕安縣甕水派出所接獲群眾報警指一名男子欲跳樓輕生，警方和消防員趕到現場，男子情緒十分不穩定，在樓頂邊緣持續停留，情況危險。「你先過來，不要衝動，有什麼需要我們都會幫助你的…」警察安撫該男子情緒。

警方表示，這名男子因感情糾紛，喝酒後想以跳樓輕生方式想挽回感情。為盡快穩定男子的情緒，警方撥打了該男子母親的視訊電話，邀請其與家人通話交流，在警方與家人的勸說下，該男子被成功解救。

事後，男子感謝對警方，並承諾以後會理性對待感情問題，再也不會做傻事。但此事件造成當地縣城區交通堵塞長達1個多小時，嚴重擾亂了社會治安公共秩序，為此，甕安縣公安局依法給予該男子行政拘留5日的處罰。

甕安公安表示，跳樓輕生不僅危害自身，還妨礙公共安全，擾亂公共秩序，公安機關將視情節輕重，對違法者予以罰款、拘留等治安處罰，涉嫌刑事犯罪的，也將追究其刑事責任。