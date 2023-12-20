咸陽公租房小區「豪車如雲」掀波 曝光後禁逾15萬元車進出

社區外看到疑似「價稅合計超過15萬元」的車輛。（取材自海報新聞）

陝西咸陽王先生花錢找仲介辦理公租房，由於公租房通常有資格限制，讓王先生不放心，但仲介帶他到小區一看竟「豪車如雲」，讓他放心交給仲介處理。沒想到公租房沒辦下來，錢也不能退。事件曝光後，該小區已嚴禁超15萬元（人民幣，下同）車輛進出，當地住建廳工作人員還對記者大喊「滾出去」。

極目新聞報導，2022年7月，王先生經人介紹，向中介方交了2.5萬元，委託其辦理該市秦都區古渡家園公租房小區（簡稱「古渡家園」）資格申請。當時，對方稱同年9月前可辦下來，該公司曾為其他人辦成。

王先生對中介辦理公租房將信將疑，但後來他被中介帶到古渡家園，看到小區裡面停放有寶馬、奔馳等「豪車」，心想這些人都能住公租房，看來是能辦的。記者在古渡家園發現，社區不同路段分別停放多輛路虎、奧迪、賓士、寶馬等豪車，甚至還有價值不斐的輝騰（Phaeton）。

然而，一年多過去了，王先生的公租屋未辦，錢也難退。王先生向咸陽市秦都區住建局舉報，卻發現仲介公司已人去樓空。王先生質疑，古渡家園公租房小區停放的豪車是入住者所有，懷疑該小區有人違規辦理了公租房。

記者走訪古渡家園，發現該社區嚴查超過15萬元的車輛進出，物業公告稱，「嚴禁超標車輛（價稅合計超過15萬元）進出，嚴禁非本人車輛進出小區，對小區車輛實施紅綠藍黃四色標示管理，外來車輛一律不准進入小區」。

住建廳工作人員表示，是否違規分配公租房，由相關部門來調查。對於記者的追問該男子突然情緒激動，連續大喊「滾出去」。

秦都區保障性住宅管理中心負責人表示，古渡家園公租房小區共有房源6950套，其中分配了6859套，入住者有三種身分，分別是拆遷安置戶、企業員工及公租屋申請者。負責人說，該社區將房源分配給拆除安置戶、企業員工，嚴格來講不符合規定。