哪來這麼多泥土？甘肅強震波及青海村莊引發「砂湧」現象
中國甘肅地震波及鄰省青海累計131人罹難，與此同時，強震的破壞力引發砂湧現象，災情最嚴重的地區之一青海省民和縣金田村，村口原本有條公路，兩側錯落的數棟房子和空地，如今被淤泥覆蓋。
綜合中國媒體央視與每日經濟新聞今天報導，青海民和縣中川鄉的金田村和草灘村因地震引發的砂湧現象，導致民房被淤泥覆蓋、沖毀，約莫20人失聯。
報導說，地震後不久，高達3公尺的濃稠泥漿翻滾漫入村莊，若干居民待地震搖晃止住後約莫10分鐘回到村裡，就看見泥漿翻進來了，並說：「感覺不可思議，從哪裡來的這麼多泥土，我們也想不到。」
青海省消防救援總隊加緊挖淤泥，因金田村村口的公路，以及路兩側的房舍和空地，如今都被泥漿吞沒，央視記者說，砂湧現象導致的淤泥特別濕，又稠又黏，重量大且密度也大，單靠手挖不動，只能靠重型機械。
中國地震台網中心資深工程師韓顏顏表示，許多大地震發生後，都會出現砂湧現象，肇因於強震發生之後，由於地殼震動和地層變形，導致地下深處的含水沙土強烈液化。
韓顏顏說，這種液化的沙層受到擠壓，就會直接竄至地表，形成砂湧現象，而砂湧比較多，不一定代表著後續可能來大地震，沒有砂湧也不代表之後就安全，兩者沒有直接關係，只是一次正常的現象。
另據新華社報導，根據甘肅省抗震救災指揮部，截至20日9時，地震已造成甘肅113人死亡，782人受傷。
而青海省「12·18」地震抗震救災現場指揮部則指出，截至20日5時30分，已造成青海省海東市18人死亡，198人受傷，另有16人失聯。
累計罹難者達131人，而甘肅省抗震救災指揮部今天召開記者會指出，截至19日下午3時，救援已基本結束，之後重點將關注傷者救治和災民生活安置。
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