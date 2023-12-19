哪來這麼多泥土？甘肅強震波及青海村莊引發「砂湧」現象

12月19日，救援機械和人員在青海省海東市民和回族土族自治縣中川鄉金田村清理地震引發的砂湧。（新華社）

中國甘肅地震 波及鄰省青海累計131人罹難，與此同時，強震的破壞力引發砂湧現象，災情最嚴重的地區之一青海省民和縣金田村，村口原本有條公路，兩側錯落的數棟房子和空地，如今被淤泥覆蓋。

綜合中國媒體央視與每日經濟新聞今天報導，青海民和縣中川鄉的金田村和草灘村因地震引發的砂湧現象，導致民房被淤泥覆蓋、沖毀，約莫20人失聯。

報導說，地震後不久，高達3公尺的濃稠泥漿翻滾漫入村莊，若干居民待地震搖晃止住後約莫10分鐘回到村裡，就看見泥漿翻進來了，並說：「感覺不可思議，從哪裡來的這麼多泥土，我們也想不到。」

青海省消防救援總隊加緊挖淤泥，因金田村村口的公路，以及路兩側的房舍和空地，如今都被泥漿吞沒，央視記者說，砂湧現象導致的淤泥特別濕，又稠又黏，重量大且密度也大，單靠手挖不動，只能靠重型機械。

中國地震台網中心資深工程師韓顏顏表示，許多大地震發生後，都會出現砂湧現象，肇因於強震發生之後，由於地殼震動和地層變形，導致地下深處的含水沙土強烈液化。

韓顏顏說，這種液化的沙層受到擠壓，就會直接竄至地表，形成砂湧現象，而砂湧比較多，不一定代表著後續可能來大地震，沒有砂湧也不代表之後就安全，兩者沒有直接關係，只是一次正常的現象。

另據新華社報導，根據甘肅省抗震救災指揮部，截至20日9時，地震已造成甘肅113人死亡，782人受傷。

而青海省「12·18」地震抗震救災現場指揮部則指出，截至20日5時30分，已造成青海省海東市18人死亡，198人受傷，另有16人失聯。