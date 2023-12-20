高中女生遭班導猥褻 校方「怕影響高考、畏罪自殺」不開除

青島公安局即墨分局所發出的行政處罰決定書。(取材自微博)

山東一名女高中生日前在網路上控訴，她的班主任趁著晚上查寢時對她又摟又抱，還親吻她的耳朵，所幸宿舍阿姨發現才停手；但她上報學校後，校方卻以怕影響其他學生高考 、擔心班主任承受不住壓力去自殺為由，未處罰該班主任。對此，校方回應會依法處分涉案老師。

北京青年報報導，就讀山東青島市即墨區實驗高中的一名女高三生日前在網路上發文，稱學校實行寄宿制，月初一天晚上遇到班主任鄭某某來查寢，對方身上有明顯酒氣，當時她一個人在寢室。女學生說，班主任當時對她說「男人都是壞人」之類的話，還用手摸她的臉，對她進行摟抱，還親吻她的耳朵。

「宿舍阿姨似乎聽到我的寢室傳出聲響，來到我宿舍門口，並把離著最近的走廊燈打開，把他嚇了一跳，他鬆開我落荒而逃。」女學生在文中寫道。

女學生繼續發文表示，事發後她情緒受到影響，無法專心讀書，於是找家人求助並向學校舉報，校方卻拿了三個理由敷衍她：一是怕耽誤其他學生高考，目前不能將鄭某某開除；二是不能將這件事坦白給鄭的妻子，鄭的妻子在該校擔任生物老師，家人也是無辜的一方；第三個理由是要顧及鄭某某的社會形象和抗壓能力，這個事一旦公之於眾，他承受不了壓力去自殺怎麼辦。

女學生發文還附上一份青島市公安局即墨分局的行政處罰決定書，內容提到鄭某某現年52歲，12月9日晚間10時許在學校宿舍猥褻女學生，違法嫌疑人的陳述和申辯等證據證實，事實清楚，證據確鑿，根據相關法規，決定給予鄭某某行政拘留十日的行政處罰。

另據瀟湘晨報報導，校方表示，鄭某某猥褻女學生情況屬實，下一步紀委將介入，學校會依法依規對老師進行處分，但「涉事老師接下來是否還會留校任職，需學校處理結果出來後才能知道」。