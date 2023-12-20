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他為姊夫坐牢 出獄發現妻與姊夫私奔 兒DNA揭更綠真相

中國新聞組／北京20日電
鑑定結果顯示，兒子和老徐不存在血緣關係，讓他當場崩潰。（影片截圖）
鑑定結果顯示，兒子和老徐不存在血緣關係，讓他當場崩潰。（影片截圖）

遼寧一名男子因打架傷人坐了牢，數年出獄後卻發現自己的妻子早與二姊夫私奔，還生了一個孩子。這名男子崩潰之際，也懷疑起自己與妻子的12歲兒子是否為親生骨肉，沒想到一驗DNA，發現連兒子也是二姊夫的。

香港01報導，老徐（化名）住在遼寧，日前參加湖北衛視的「大王小王」節目，說出自己悲慘的「綠帽」經歷。他原本與妻子和兒子過著平淡生活，某天一輛農用柴油車突然撞壞了老徐家的牆壁，肇事司機當下不願與老徐討論賠償，要求老徐到自己家來商量。老徐於是帶著二姊夫一起前往該司機家中，沒想到對方卻翻臉不認帳，拒絕賠償老徐損失。雙方在爭執中，肇事司機與老徐的二姊夫打了起來。

老徐看不過去，也加入打架，卻失手把司機打傷，最後對方報警，老徐因此被判故意傷害罪而入獄服刑。數年後，老徐出獄回家，卻不見妻子，只見二姊得了精神病，才得知妻子已與二姊夫私奔到錦州。

老徐說，他找到妻子與二姊夫時，兩人已有了孩子，雖然當下很生氣，但想到家裡還有未成年的兒子要照顧，並未把事情鬧大。然而，時間久了，他也開始懷疑自己兒子是否真的為親生，但由於沒有錢做DNA鑑定，於是找上了「大王小王」節目。

節目幫老徐出錢做鑑定後，發現兒子和老徐不存在血緣關係，讓他當場崩潰。老徐說，其實當初結婚時就有聽聞妻子的傳言，原來妻子真的在與他結婚時就有了二姊夫的孩子。不過，老徐也表示，雖然兒子非親生骨肉，但還是會繼續養育他。

DNA 香港

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