與情人害7命逃亡20年 女魔頭勞榮枝伏法 被害家屬激動

身負7條人命的勞榮枝18日伏法，外貌姣好的她，曾在酒吧表演。(取材自微博)

備受關注與爭議的中國美女教師勞榮枝 搶劫殺人被判死刑案，18日上午被江西南昌中級法院執行死刑命令，終年49歲。「24年，終於在這一天等到了……」勞榮枝案被害人小木匠陸中明的女兒18日表示，父親當年無辜而死，這麼多年來，家人就是想給父親討回一個公道。

新華網報導，南昌市中級人民法院18日發布消息，最高人民法院覆核確認：1996年至1999年間，被告人勞榮枝與其情人法子英（已另案核准並執行死刑）共謀搶劫等，由勞榮枝在娛樂場所從事陪侍服務，物色作案物件，與法子英共同實施暴力，劫取他人財物或綁架他人勒索財物。二人在江西省南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同實施搶劫、故意殺人、綁架4起，共致7人死亡。

法子英於1999年落網，隨即被判死刑並執行槍決，勞榮枝潛逃20年，隱姓埋名、使用虛假身分，還多次整容，期間從事銷售，在福建廈門的酒吧，靠賣酒水謀生，在逃亡近20年後於2019年11月在廈門落網。案件經冗長的法庭審理程序，勞榮枝一、二審均被以犯故意殺人罪、搶劫罪、綁架罪判處死刑。

勞榮枝的律師稱，她不是窮凶極惡之人。（視頻截圖）

審理期間，勞榮枝及其律師均稱她是被黑道頭目法子英脅迫，淪為法子英的犯罪工具，律師還找來勞的初中同學證稱勞榮枝個性善良、靦腆，不是窮凶極惡之人。

1974年12月出生的勞榮枝從小功課優異，師範學校畢業後分發至當地學校擔任老師。1994年，勞榮枝在朋友的婚禮上結識法子英並相戀。第二年法子英因搶劫傷人逃離九江市，20歲的勞榮枝選擇放棄家庭和穩定的教師工作，跟隨他踏上亡命之路。

此案引起中國社會極大關注，勞榮枝供述自己第一次為法子英墮胎後就放棄掙扎了，法子英控制勞榮枝犯罪使用的是當時社會大背景下一種流行的犯罪模式。

本案於2022年11月30日，二審的江西省高級人民法院即維持死刑判決，並報請最高人民法院核准。在此期間勞榮枝與律師爭取再審，部分社會人士呼籲最高院 審慎處理此案，最高院又調查了一年，直到近日覆核死刑，18日執行死刑命令。

香港 文匯報報導，勞榮枝案被害人小木匠陸中明的女兒18日表示，當得知勞榮枝被執行死刑的這一刻，心裡其實還是挺激動的。

1999年，年僅31歲的小木匠陸中明為了給孩子掙學費到合肥做零工，法子英為了證明有膽量殺人，以修窗戶為由將陸中明騙至出租屋內殘忍殺害。而此後，小木匠妻子朱大紅靠著在酒店做客房保潔撫養三個孩子長大，一家人過著顛沛流離的生活，女兒也早早輟學工作。