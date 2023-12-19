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上海醫藥子公司涉壟斷遭罰沒4.62億 2303元的藥降至270元

中國新聞組／上海19日電

上海醫藥公告，近日公司全資子公司上海上藥第一生化藥業有限公司（以下簡稱「第一生化」）收到上海市監局下發的「行政處罰決定書」。據指出，第一生化因違反「反壟斷法」，遭罰沒4.62億（人民幣，下同）。

紅星新聞報導，上海市監局認為， 第一生化實施以不公平的高價銷售注射用硫酸多黏菌B的行為違反了「反壟斷法」第22條第1款：「禁止具有市場支配地位的經營者從事下列濫用市場支配地位的行為：（一）以不公平的高價銷售商品或者以不公平的低價購買商品；……」的規定，構成濫用市場支配地位不公平高價行為，經綜合考慮，上海市監局決定責令第一生化停止違法行為，沒收違法所得約3.38億元，並處2022年銷售額3%的罰款，約1.24億元，合約4.62億元。

上海醫藥表示，前述罰沒款金額占公司合並報表範圍最近一個會計年度經審計的營業收入和歸屬於上市公司股東凈利潤的比例分別為0.199%和8.226%，將對公司當期財務報表將造成一定負面影響，但整體影響有限。

紅星新聞7月曾報導，山西、甘肅等多地宣布調低注射用硫酸多黏菌素B掛網單價，由2303元調整至270元，單價約打一折。

彼時，上海醫藥方面回應稱，「（降價）是應相關部門的要求，我們的生產公司是第一生化，進行了溝通和協調，同時也考慮到了該藥品的用藥特殊性，經過內部測算後，最終提交降價申請。」

青海省人民醫院曾對注射用硫酸多黏菌素B的特殊性有詳細科普：多黏菌素作為一種早期抗革蘭氏陰性桿菌的藥物，由於其凸顯出對革蘭氏陰性耐藥菌的治療優勢， 而成為該類感染的最後一道防線。

原本，多黏菌素是一種由多粘芽孢桿菌所產生的高分子十肽抗生素，由於不同菌株產生的化學結構不全相同, 多黏菌素主要有A、B、C、D、E五種亞型。而最終僅多黏菌素B及多黏菌素E因其良好的療效和相對較高的安全性而應用於臨床。

甘肅 利潤

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