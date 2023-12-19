甘肅地震升至118死 救難遇低溫 黃金救援時間不到72小時

12月19日淩晨，甘肅省臨夏州積石山縣城居民講述受災情況。北京時間12月18日23時59分，甘肅省臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。 （中新社）

中國甘肅 省昨天深夜發生強震，截至目前為止已知造成甘肅105人死亡、青海13人遇難。救難人員形容，這次救援最大難度在於低溫 天氣，目前氣溫在零下10多度，增加風險，黃金救援時間恐不到72小時。

中國甘肅省臨夏州積石山縣昨天深夜11時59分發生規模6.2強震，災情波及鄰省青海，截至稍早官方記者會發布最新資訊，已造成甘肅、青海兩省共116人死亡，超過200人受傷。

由於餘震不斷且震感強烈，許多地區已經發出通知，提醒災民先到空曠的地方避難，不要進入建物中。在災區可以看到不少民眾裹著棉被在屋外生火取暖，也有民眾選擇睡在車上。

12月19日，在甘肅臨夏積石山縣大河家鎮康吊村二社，消防救援人員對兩名被困人員進行救援。 （新華社）

據中國新聞周刊報導，前往災區救難的人員分析，這次救難最大的挑戰是低溫，搜救工作必須跟氣溫搶時間。

負責應急救援協調工作的甘肅厚天災害救援中心分隊長汪多表示，目前當地最低溫在零下10多度，受困人員將面臨更大的風險，「加上地震 發生在凌晨，很多人來不及躲避，一夜過去情況很難預料」。

汪多說，一般來說黃金救援時間是72小時，但這次地震的救援時間將會縮短。此外，積石山當地的建築多是土木磚混和木質結構，抗震性能較差，這也導致損失更嚴重。

綜合極目新聞、澎湃新聞、第一財經報導，據甘肅省天氣預報，今天臨夏州最高氣溫零下1度，最低為零下16度。多位災民表示，地震發生在深夜，許多人跑出來的時候只能隨便拿了點東西，羽絨衣什麼的都趕緊穿上，還有人披著被子，甚至打赤膊就出了門。

甘肅省糧食和物資儲備局表示，地震發生後隨即組成地震應急小組，赴災區配合相關部門做好物資調度保障工作，發揮儲備物資救災、搶險、安置群眾作用。目前首批中央和省級救災物資，包含棉帳篷、棉被、折疊床、棉鞋、火爐等，共計4萬6100件，已連夜裝車送往災區。