貴州女遭家暴打斷腰椎 住院再被夫闖入砍傷…轉院搶救回一命

李軍母親的傷情鑑定。（取材自封面新聞）

貴州清鎮市的一名村民李軍日前稱，其55歲楊姓母親被父親家暴 導致腰椎骨折，住院治療第10天，又在病房再被父親用菜刀砍傷。李軍表示，母親傷勢嚴重，「頭部、肩部、胳膊、手到處是傷，傷口重疊，分不清砍了多少刀。轉院後醫院都不敢收，到另一家醫院跪地求醫，搶救了10個小時才救回來」。

封面新聞報導，李軍稱，從他記事起父親就經常對母親家暴，最近七、八年陸續報警上百次，「腰椎骨折那次，是我4歲兒子打電話給我求救的。我媽住院期間，他多次到病房威脅，我們連續報警要求拘留他。出事前幾個小時，還報警過一次」。

李軍表示，他有兄弟姊妹4人，父母跟著他住在老家蓮花村。他白天在城裡上班，父親在城裡當保安，母親在家照看他的兩個孩子。日前李軍接到4歲兒子的電話，稱爺爺奶奶打架，奶奶倒在地上起不了身，「我怕事態嚴重，一邊報警一邊往家裡趕」。

李軍說，他大概半小時後到家，將母親攙扶起來並再次報警，開車將其送往醫院，不知道民警是如何處置父親。經診斷，母親腰椎骨折，需住院治療。

據報導，李軍多次向派出所詢問處理進展，希望將父親拘留。為此，父親幾次闖進病房威脅，「他說如果再讓民警找他麻煩，他就把我媽殺了。還說要買炸藥，跟我們包括小孩同歸於盡。我就在現場，又打了幾次110報警」。

李軍說，期間有民警到病房找母親作筆錄，之後告訴他們已經將父親拘留，「過了兩天，我大姐試著打我爸的電話，發現他沒被拘留。」李軍表示，父親闖進母親病房砍人後，「現場到處是血。我媽在隔壁病房做包紮，人已經昏迷，頭、臉、肩、手都是傷口，耳朵缺了一半，幾處傷口分不清砍了多少刀。」父親作案後逃離現場，之後在醫院內被警方搜尋到並帶走。

報導指出，楊某的病例、會診記錄、傷情鑑定顯示，楊某除了腰椎骨折，另外還有6處骨折、6處肌肉斷裂，以及多處軟組織裂傷、失血性貧血等癥狀。其中肋骨開放性骨折，左耳三分之二缺失，左面神經損傷。

李軍稱，父親已經因故意殺人罪被刑事拘留，最近七、八年他和母親曾報警數十次，僅住院的10天內，就跟派出所打過42次電話，「出院之後，派出所說可以給我媽辦個低保，並救助我們20萬元（人民幣，下同）。9月份曾給過一次5萬元支票 」。