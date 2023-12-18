專家稱養娃難 可暫時「求助親戚」網諷：能求助專家嗎？

中國社會科學院世界社保研究中心主任鄭秉文近日爆出「養娃難，可暫時求助親戚」的爭議言論。（取材自中國新聞周刊）

養娃難，可求助親戚？中國社會科學院美國研究所原所長、中國社會科學院世界社保研究中心主任鄭秉文，近日爆出驚人言論，他表示，「抓住有效的生育期，把暫時的困難，借用親友之力，否則過了這個年齡段，恐怕後悔就有點來不及了」。這番有些脫離現實的催生論點，一度衝上熱搜，引來不少網友吐槽。

中華網報導，鄭秉文表示，現在部分青年人由於生活壓力，生育意願不如從前。其中包括教育、養老、醫療、生育、托育等多方面的壓力，讓年輕夫婦們有些不堪重負。對此，鄭秉文表示非常理解，但也感到遺憾。然而，他認為，青年人特別是青年夫婦應該往前看，「借用親友之力生養小孩」。

這種說法讓網友們紛紛表示不理解。有網友嘲諷道：「求助專家行不行？」更有網友評論：「這專家喝醉了嗎？」「親戚也要養娃咋辦？」，還有網友調侃：「以後都不用走親戚了，看到都跑」。

另據網易專欄報導，鄭秉文對於年輕人的生育困境分析挺到位，簡單直白說出了年輕人的需求，但提的建議卻讓人深感困惑：年輕人連父母都靠不了，還去求助親戚？親戚能提供適當的幫助就已經很好了，不能將自身的生育壓力轉嫁到親戚身上，養孩子還得靠自己。