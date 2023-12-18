嘉興村莊湧進尋寶者 手持金屬探測儀跟在挖掘機後「撿漏」

嘉興百花莊村拆遷開始挖土，突然湧現超多尋寶者。（取材自都市快報橙柿互動）

浙江省嘉興市郊東北有一個百花莊村，是已有800年歷史的古老村莊，傳言有人在這裡挖出了大批宋代銅錢，近日村裡拆遷開始挖土，不少「尋寶者」也蜂擁而至，跟在挖土機、推土機後，用金屬探測儀探測，伺機「挖寶」。

都市快報橙柿互動報導，百花莊村始建於元朝，明萬曆「秀水縣志」就載有百花莊村名，因拆遷最近開始挖土，有人說地下挖出了兩壇宋代的銅錢，賣了七、八萬（人民幣，下同），但也有人說都是不值錢的銅錢。

一堆手持金屬探測儀的人跟在挖掘機後挖寶。（取材自都市快報橙柿互動）

一名村民大姐說：「村莊拆掉變成耕地，已經兩年時間了，來尋寶的人，也有這麽長時間了。大家成群結隊跟在挖機和推土機後面，用金屬探測儀探測」、「人多時候，還會影響挖機和推土機施工，現在偶然晚上也有人來，昨晚上還看到兩個。前段時間，還有人挖出一筐子銅錢」。

據報導，80歲的沈大爺說，小時候滿街的老房子，現在都拆得差不多了。推土機、挖機來了，尋寶人就來了，不過撿到的都是老錢，「發現寶貝會搶起來，有人搶不到一生氣就報警，民警趕過來，大家就跑散了」。

現場的挖機師傅說：「前一陣子很多尋寶人，騎電動車 、摩托車，還有開私家車的。只要工地上推土機開起來，大家都會跟在後面，很多人拿著探測儀」。村民說，整個工地已經被挖過好幾遍，寶貝應該很少了，尋寶的人自然少了。

尋寶人挖出的銅錢。（取材自都市快報橙柿互動）

報導指出，一位尋寶的中年男子說，尋寶這事得看運氣，有人搞得到，有人找不到，「我是來找廢鐵的，現在廢鐵價格，2500一噸，運氣好的話，一天賺五六百元。但要找更值錢的寶貝，得看個人運氣，沒有那個運氣是得不到的」。

百花莊村村委會負責人士表示，目前整個村都拆遷了，有歷史文保價值的建築還保留著，而這些尋寶的人，找到的多是普通銅板。