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北韓深夜突然試射彈道飛彈 日韓齊發警示

酸網友買不起蛋黃酥 東方甄選主播挨轟 一夜掉粉70萬

中國新聞組／北京17日電
網民稱天權在講解一款蛋黃酥時，不好好解釋蛋黃酥保質期問題，反而稱質疑保質期短是不是臨期食品的人，一天工資估計也買不起蛋黃酥。（取自大眾日報）
網民稱天權在講解一款蛋黃酥時，不好好解釋蛋黃酥保質期問題，反而稱質疑保質期短是不是臨期食品的人，一天工資估計也買不起蛋黃酥。（取自大眾日報）

東方甄選直播間主播天權15日在直播時稱「刷臨期的人今天的工資估計也買不起蛋黃酥」，引發爭議，一夜掉粉70萬；對此，天權16日發表聲明致歉，東方甄選抖音直播間也對其停止直播三個月。

來源：YouTube

有網友發布的視頻片段顯示東方甄選主播天權稱「刷臨期的人今天的工資估計也買不起蛋黃酥」，引發爭議。對此，東方甄選抖音直播間及天權16日發聲明致歉： 

綜合媒體報導，12月15日晚，東方甄選主播天權在直播時稱「刷臨期的人今天的工資估計也買不起蛋黃酥」；此外，天權模仿CEO孫東旭摔手機，並且言語中疑似挑釁粉絲。

天權的言論引發粉絲瘋狂取關，晚間直播4個小時，東方甄選掉粉70萬。

12月16日下午，東方甄選官方帳號發布主播天權的道歉視頻。天權對在直播間的「過激言論和不合時宜的舉動」給關注者帶來不好的購物體驗，向網民道歉。他表示自己情緒失控，並說「無意冒犯廣大網友」，同時希望家人能夠遠離不友好的聲音。東方甄選也決定，對天權停止直播三個月。

網民對此表示，「一群社會小卡拉米，現在全成主播了」、「所以我從不直播購物，沒省幾塊錢，還得幾個小時盯著那直播，還得被PUA還嘲諷」、「買不起買不起，我沒努力唄。這麽社會的東西，哪是拿工資的人能吃的」、「努力的主播們留著自己吃，努力的公司、廠家、平台也多吃，自產自銷，好好獎勵自己」。

抖音 CEO

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