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江西女失戀喝1斤白酒身亡 3閨蜜須賠償

中國新聞組／北京16日電
喝酒示意圖。（本報資料照片）
喝酒示意圖。（本報資料照片）

江西南昌女子小秋（化名）因為情傷心情低落，去朋友家聚餐喝酒，半夜被朋友發現已無呼吸心跳。小秋的父母難以接受，向法院起訴小秋的三名朋友要負賠償責任。法院經審理認為，小秋過量飲酒，朋友存在過錯，均承擔3%的責任，分別賠償5萬及2萬餘元（人民幣，下同）。

紅星新聞報導，5月某日，小秋因情傷心情低落，自行去了朋友王琪（化名）的家中，和朋友徐恬（化名）和陳朵（化名）聚一聚，希望緩解悲傷情緒。

當晚，小秋喝了一斤的白酒，王琪喝了半斤左右，徐恬和陳朵並沒有喝酒。聚餐結束後，醉酒的小秋到車上休息，徐恬在車裡面照顧她。然而，等徐恬凌晨5點左右醒來時，發現小秋已沒有了呼吸。震驚之餘，徐恬急忙撥打了急救電話。

遺憾的是，醫院搶救無效，小秋死亡原因為酒精中毒引起的心臟呼吸停止。

小秋的父母難以接受女兒去世的事實，認為王琪三人作為聚餐的組織和參與者、作為女兒的朋友，她們應該對小秋的死亡承擔一定的責任，於是將三人告上法院，要求承擔賠償責任。

法院認為，王琪應當知道飲酒過量會導致身體受損害，不論王琪有沒有勸酒，她都沒有對小秋過量飲酒做出有效制止，也沒有盡到合理救助義務，導致發生意外死亡結果，應承擔6%的賠償責任，賠償5萬餘元。

徐恬、陳朵作為共同聚餐者，雖然沒有參與飲酒，但兩人在小秋過量飲酒，且醉酒後發生嘔吐、不能自理的情形下，仍負有及時將小秋送到醫救治的法律義務，她們未盡合理救助義務，存在過錯，均承擔3%的賠償責任，分別賠償2萬餘元。

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