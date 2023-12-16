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女橫躺南昌地鐵占4座位 00後男生為啥脫外套? 網讚：幹得漂亮

中國新聞組／北京16日電
女子在上海地鐵橫躺占座。（取材自新黃河）
女子在上海地鐵橫躺占座。（取材自新黃河）

一名女子日前在江西南昌搭乘地鐵時，躺在地鐵座位上連占四個座位玩手機，引發附近乘客不滿。此時，一位00後男生反向操作，脫下身上的棉服給女子蓋上，要她別著涼了，女子趕緊起身沒再占座。視頻在網上迅速傳播，當事人黃同學被封為「地鐵蓋被俠」、「地鐵暖男」，讚他「幹得漂亮」。學者以「孫子兵法」解讀，上兵伐謀，是避免衝突升級的最佳解決方式。

據新黃河報導，網傳視頻顯示，在江西南昌某列地鐵上，一位穿藍色大衣的女子頭墊著自己的隨身物品，橫臥在地鐵座位上刷手機，一個人獨占三四個座位，引來周圍乘客投去異樣目光。一位黑衣小夥見狀，直接脫下自己的棉服，為她「蓋被」，並叮囑讓她注意保暖，女子見狀連忙起身沒再占座。

該視頻曝光後迅速引發熱議，有網友找出當事男生是黃同學，紛紛調侃小夥是「地鐵蓋被俠」。網友認為，該男生「用魔法打敗魔法」，柔性勸阻不文明現象，是「正能量」「哈哈哈哈，幹得漂亮，00後整頓社會」「看給阿姨嚇得，臉皮都瞎薄了，起來的還挺快」「在老公哪裡得不到的溫暖，在地鐵暖男的羽絨服中得到了」「00後的腦迴路特別沙雕」。

黃同學脫下自己的棉服，為橫躺占座的女子「蓋被」，女子見狀連忙起身沒再占座。（取材...
黃同學脫下自己的棉服，為橫躺占座的女子「蓋被」，女子見狀連忙起身沒再占座。（取材自新黃河）

也有網友說，相較於此前「地鐵判官」的剛性勸阻不文明現象，這位黃同學明顯是「地鐵暖男」，也有網友戲稱這是「地鐵判官」同「地鐵暖男」的對決。

網友提及的「地鐵判官」，是今年9月在青島地鐵，兩位大媽因座位問題爭執，一旁的大爺稱「我占十個你也管不著」後，突然被一位小夥扇了一巴掌說：「占座還有理了。」這位小夥子也被戲稱為「地鐵判官」。

對於突然爆火，當事人黃同學在其社交平台發布回應稱：「當時旁邊有個乘客大哥看到阿姨躺著占座時，不滿地走開了，我覺得阿姨的行為已經影響車上乘客了，就想著用衣服『蓋被』，讓她知道這樣做不好。」對於阿姨的行為，他能理解、能包容，但並不提倡，畢竟建設文明南昌需要每個人努力。

「地鐵暖男」的事件，也引發了公眾面對不文明現象該用何種方式去勸導的思考。

山東省委黨校（山東行政學院）社會和生態文明教研部講師王皓認為，心理學有個「南風效應」，也叫「溫暖法則」，指溫暖勝於嚴寒，溫暖柔和的方式比激烈的方式更容易達到目的。年輕小夥「蓋被」的做法，就是採用柔性手段應對躺臥占座行為，避免了正面衝突。「『孫子兵法』有言上兵伐謀，事情如果能用謀略解決，也算是最佳解決方式。」

山東大學社會學系教授王忠武也認為，「地鐵暖男」的做法，就是一種變相的提醒，讓對方意識到自己的問題，從而糾正。

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