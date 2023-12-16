另類「災情」圖 石家莊違停車被雪覆蓋 警「挖洞」開罰單

石家莊「雪中罰單」引爭議。（取材自頂端新聞）

12月13日起至16日，今冬以來最強寒流席捲中國大部地區，多地傳出暴雪災情。一位河北石家莊網友也曬圖傳達了某地「災情」：落滿積雪汽車前擋風玻璃上被「挖」出一個洞，貼著一張交警部門的黃色違停告知單，打趣說「不要覺得下雪天交警不上班。」圖片及相關話題衝上微博 熱搜，交警則大吐苦水稱「交警又不對了」。

據頂端新聞報導，近日，一河北石家莊網友曬出這張圖，在這條網貼的評論區，另一名顯示IP屬地是河北的網友也表示，她昨天在小區門口也發現了類似情況。「我都走過去了，發現太搞笑了，又回去拍的。」該網友發布圖片上，黃色違停告知單貼在主駕駛位，也是車玻璃上被清理出一片區域，這名網友也是石家莊人。

另一名石家莊網友曬出的「雪中罰單」圖片。（取材自頂端新聞）

隨即，相關話題衝上微博熱搜，「大雪天違停車輛該不該被貼條」也引發網友熱議。有網友表示，「極端天氣，這樣做有點過分了。」「告知，一般不罰款的。」「這，怎麽開走，你說，為難地球啊。」也有網友表示，車輛違停就應該貼條，下雪不是違章停車的藉口，「其實下雪天交通安全更是不能疏忽。」「錯了要認。」「雪天違停特討厭，影響掃雪車掃雪。」

也有人諷「財政緊張…納稅人交錢，請人來管自己罰自己…」「現在已經不管年不年底了，平時也缺錢。」

石家莊市公安局交通管理局工作人員回應表示，下雪期間交警都正常上班，如果有違停也會進行處罰。她也看到了網上的類似情況。「（黃條）是告知單，如果上傳（系統）就處罰，不上傳的話就不處罰，有異議的話走覆核。」

「（下雪天）影響交通的話也不行，要是不管，路上全是違停的，（交警）又不對了。」該工作人員解釋說。