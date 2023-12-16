甘肅白銀越野賽21死8傷 7人被判刑

參賽者遭遇極端天氣被困山上。 (視頻截圖)

2021年甘肅 白銀市馬拉松 百公里越野賽，突遇降溫及惡劣天氣，造成21名選手死亡。白銀市白銀區人民法院15日對該案一審公開宣判，涉及賽事運營的5名被告人，及涉及職務犯罪的2名被告人分別被判處有期徒刑3年至5年6個月。

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央視新聞客戶端報導，負責營運賽事的甘肅晟景體育文化發展有限公司工作人員張小燕、吳世淵、張正吉、鄭世榮及上海市賽客資訊科技有限公司員工王耀祥五名被告人，以大型群眾性活動重大安全事故罪分別判處五年六個月至三年不等有期徒刑。

蘭州市城關區人民法院同步對該事件涉及的職務犯罪案件一審公開宣判，依法對負有賽事監督管理職責的景泰黃河石林大景區管理委員會原主任丁柯涯以玩忽職守罪、受賄罪判處有期徒刑四年十個月，併處罰金；對景泰黃河石林大景區管理委員會原副主任羅文濤以玩忽職守罪判處有期徒刑三年六個月。

報導指出，2021年5月22日，2021年（第四屆）黃河石林山地馬拉松百公里越野在甘肅白銀市景泰縣黃河石林大景區舉行，比賽期間遭遇突發降溫、降水、大風的高影響天氣發生公共安全責任事件，造成21名參賽者死亡，8人受傷。