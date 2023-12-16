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「中國人禁入」風波 日餐館改貼這4字 日媒體人：台人出的點子

中國新聞組／北京16日電
老闆突然撤掉了「禁止中國人」的告示，在門口改貼「香港獨立」等圖片。(取材自X平台)
老闆突然撤掉了「禁止中國人」的告示，在門口改貼「香港獨立」等圖片。(取材自X平台)

中國大陸網紅「油頭四六分」日前發布視頻，對日本東京某中華料理餐館貼出「中國人禁止入內」告示表不滿，並稱自己氣得報警並向中駐日大使館投訴後，公告已被處理，「大使館太給力了」。不過據日籍媒體人矢板明夫在臉書表示，店家雖撤掉告示，但改貼「香港獨立」、「維尼習近平」等文圖，並稱這其實是台灣人提供的點子。

來源：YouTube

據中國官媒環球時報報導，12月9日，擁有百萬粉絲的視頻博主「油頭四六分」在短視頻平台上連續發布「日本東京一餐館禁止中國人入內」系列視頻稱，其在東京發現一家名為「中華西太后」的日本中餐館門口張貼了兩張「中國人禁止入內」告示，並用多種語言標識。 

「油頭四、六分」認為，店家張貼的告示屬於仇恨言論，是針對國籍的區別對待，進入餐廳向店主了解，但店主態度囂張，直言中國人讓他惡心，並將他趕出店。他隨即報警，當地警方到達現場後與店主交涉後告知已傳達了他的主張，但店家表示不會撤除告示，能否進店取決於店家的意願。

對此，有中國網民憤怒表示，「這店名還中華西太后，不讓進，侮辱人」。也有人主張，這是「個人意願，只是道德角度，上升不了法律層面」。

12月11日，「油頭四六分」更新視頻稱，東京法務局工作人員回覆他稱，以國籍為原因禁止進店屬於歧視行為，可以作為歧視案件受理，並有侵犯人權嫌疑。「13日晚，涉事餐館已經因歧視被立案，店鋪也處於關門狀態，我也已經聯繫律師通過民事訴訟的途徑解決。」

當天中午，「油頭四、六分」稱，中國駐日本大使館已經收到他的反映，正進行處理。15日上午，「油頭四六分」發布視頻稱，「中國人禁止入內」的告示已被處理，「其實我真的沒有想到，這件事會這麼快解決，大使館太給力了，也感謝所有人的跟進和努力」。

不過據日籍媒體人矢板明夫在臉書表示，店家撤掉了禁止中國人的告示，但改貼「香港獨立」、「8964」、「維尼習近平」等圖片，「一埸風波，竟被以這種幽默的形式化解」。據說是聽了素不相識的台灣朋友的建議。

矢板明夫表示，中國網紅到店裡鬧，主要目的是煽動中國國內的民族主義和仇日情緒，其實要的就是「流量」，在店裡貼上了「支持港獨」等字眼，中國網紅就不敢進來。因為這些內容第一時間在中國就會被舉報，不但視頻不會被推送、沒有流量，而且有可能被永久封號。

中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議...
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。(取材自微博)

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