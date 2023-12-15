院長住院8次、副院長6次…河南一醫院虛設病區騙醫保

鄭州牟州醫院（原中牟縣第二人民醫院）。(取材自新京報)

河南 省鄭州 市中牟縣鄭州牟州醫院被爆為了套取醫保 ，設置不存在的病區，再冒用他人的身分資訊辦理虛假住院；經過調查，該醫院共套取醫保614.02萬元（人民幣，下同），此案已移交公安部門。

新京報報導，中牟縣的李林近日舉報，鄭州牟州醫院多個科室存在套取醫保的行為，其中婦產科利用虛假設立的病區，從2014年至2021年，套取醫保基金多達170餘萬元。

之後查實，牟州醫院套取醫保基金共計614.02萬元，已於2022年9月，對該院做出拒付違規套取的健保基金和一倍罰款的處罰。對相關人員涉嫌違法犯罪的行為，2023年1月已移交至中牟縣公安局調查。

患者在鄭州牟州醫院婦產科二病區住院的病歷。(取材自新京報)

李林提供了一份鄭州牟州醫院婦產科套取醫保基金的表格清單，其中羅列2014年至2021年間，在婦產科二病區住院患者的姓名、年齡、住院時間、住院金額等關鍵資訊。

李林稱，他曾公開舉報牟州醫院套取醫保的問題，事後有自稱醫院工作人員的人士聯繫他，提供了這份婦產科二病區住院患者的清單；讓他驚訝的是，婦產科二病區在牟州醫院並不存在，清單中卻有445人次的住院信息，涉及金額178萬元。

據報導，上述這份在婦產科二病區住院的病患表格中，住院病患包含醫院院長袁蜀豫、副院長張某、婦產科主任李某等其他人共271人。其中袁院長住院八次、張某住院六次、李某住院四次。

表格資料顯示，大部分病患在婦產科二病區住院期間，管床醫師是婦產科主任李某或副院長張某，在2015年9月的一次住院紀錄中，她既是患者，也是自己的管床醫師。

為了驗證這份資料真實性，李林找到這份清單中的兩位患者，並調取兩人在牟州醫院歷次住院的病歷檔案。

李春芳（化名）的病歷檔案顯示，2016年1月至2018年4月，她在牟州醫院住院12次。其中在婦產科二病區住院兩次，婦產科病房住院兩次。但李春芳說她從來沒有看過婦產科，並指出了病歷中存在的多個錯誤。

另一位病人李靜（化名）的病例顯示，2015年2月她做了子宮肌瘤切除手術，並在婦產科二病區住院；但李靜稱，2016年4月她在牟州醫院做過一次子宮肌瘤切除手術。在此之前，檢查發現子宮肌瘤不大，就沒有做手術的必要，她也從未做過相關手術。

報導指出，鄭州市醫保局中牟分局對牟州醫院套取醫保的情況檢查；牟州醫院院長袁蜀豫稱，目前公安部門和紀委正在調查此事，以最終結果為準，不方便接受訪問。