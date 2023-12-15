我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

院長住院8次、副院長6次…河南一醫院虛設病區騙醫保

中國新聞組／北京15日電
鄭州牟州醫院（原中牟縣第二人民醫院）。(取材自新京報)
鄭州牟州醫院（原中牟縣第二人民醫院）。(取材自新京報)

河南鄭州市中牟縣鄭州牟州醫院被爆為了套取醫保，設置不存在的病區，再冒用他人的身分資訊辦理虛假住院；經過調查，該醫院共套取醫保614.02萬元（人民幣，下同），此案已移交公安部門。

新京報報導，中牟縣的李林近日舉報，鄭州牟州醫院多個科室存在套取醫保的行為，其中婦產科利用虛假設立的病區，從2014年至2021年，套取醫保基金多達170餘萬元。

之後查實，牟州醫院套取醫保基金共計614.02萬元，已於2022年9月，對該院做出拒付違規套取的健保基金和一倍罰款的處罰。對相關人員涉嫌違法犯罪的行為，2023年1月已移交至中牟縣公安局調查。

患者在鄭州牟州醫院婦產科二病區住院的病歷。(取材自新京報)
患者在鄭州牟州醫院婦產科二病區住院的病歷。(取材自新京報)

李林提供了一份鄭州牟州醫院婦產科套取醫保基金的表格清單，其中羅列2014年至2021年間，在婦產科二病區住院患者的姓名、年齡、住院時間、住院金額等關鍵資訊。

李林稱，他曾公開舉報牟州醫院套取醫保的問題，事後有自稱醫院工作人員的人士聯繫他，提供了這份婦產科二病區住院患者的清單；讓他驚訝的是，婦產科二病區在牟州醫院並不存在，清單中卻有445人次的住院信息，涉及金額178萬元。

據報導，上述這份在婦產科二病區住院的病患表格中，住院病患包含醫院院長袁蜀豫、副院長張某、婦產科主任李某等其他人共271人。其中袁院長住院八次、張某住院六次、李某住院四次。

表格資料顯示，大部分病患在婦產科二病區住院期間，管床醫師是婦產科主任李某或副院長張某，在2015年9月的一次住院紀錄中，她既是患者，也是自己的管床醫師。

為了驗證這份資料真實性，李林找到這份清單中的兩位患者，並調取兩人在牟州醫院歷次住院的病歷檔案。

李春芳（化名）的病歷檔案顯示，2016年1月至2018年4月，她在牟州醫院住院12次。其中在婦產科二病區住院兩次，婦產科病房住院兩次。但李春芳說她從來沒有看過婦產科，並指出了病歷中存在的多個錯誤。

另一位病人李靜（化名）的病例顯示，2015年2月她做了子宮肌瘤切除手術，並在婦產科二病區住院；但李靜稱，2016年4月她在牟州醫院做過一次子宮肌瘤切除手術。在此之前，檢查發現子宮肌瘤不大，就沒有做手術的必要，她也從未做過相關手術。

報導指出，鄭州市醫保局中牟分局對牟州醫院套取醫保的情況檢查；牟州醫院院長袁蜀豫稱，目前公安部門和紀委正在調查此事，以最終結果為準，不方便接受訪問。

醫保 鄭州 河南

上一則

「光腿神器」從早穿到晚 江蘇女下肢水腫邁不開腿

下一則

港再通緝海外5人 每人懸紅百萬 另拘4人 涉資助羅冠聰、許智峯

延伸閱讀

楊丞琳失言：河南人愛騙人 國台辦：藝人應弘揚藝德

楊丞琳失言：河南人愛騙人 國台辦：藝人應弘揚藝德
金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享 美政府大力打擊醫保詐騙

金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享 美政府大力打擊醫保詐騙
楊丞琳稱河南人愛騙人 當地官媒：這種玩笑不好笑

楊丞琳稱河南人愛騙人 當地官媒：這種玩笑不好笑
健信醫保健康日

健信醫保健康日

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
中國外交部領事司的官方微信號「領事直通車」8日再度發布訊息稱，中國將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴中的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

2023-12-08 13:12

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任