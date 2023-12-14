周海媚病歷怎外流？醫院職工為炫耀偷拍上網 全網憤怒揪內鬼

周海媚病歷遭流出。（取材自微博）

香港 女星周海媚 病逝北京，遺體不排除就地火化。周的病歷遭外洩，在網上瘋傳，點燃輿論怒火，網民們痛批「太沒醫德」，要求追責。北京中醫順義醫院昨表示，已查到該院一名職工和其朋友涉洩周病歷，該職工稱想炫耀，才拍病歷發微信 群，已被行拘，律師稱洩露醫療信息情節嚴重最重可判７年。

周海媚11日在微博上突然被傳離世消息，12日晚間就由家人在微博證實她已於11日晚間病逝，享年57歲。消息曝光後震驚華人娛樂圈，外界紛紛猜測她的死因，隨後她的電子病歷也於12日晚間在網上瘋傳，上面記錄著周海媚個人資料、就診時間等相關消息，包括近一周出現咳嗽、呼吸困難症狀，需在家中自行吸氧，以及有高血壓、系統性紅斑性狼瘡等病史。

病歷內容並顯示周海媚到醫院時已經意識不清、全身冰冷僵硬、出現屍斑、瞳孔擴大、結膜出血，且無心跳和呼吸。病歷一整夜在網上瘋傳，不少人痛批這名爆料的醫事人員「毫無道德底線」、「太沒有醫德了」。更有網民肉搜出爆料者身分，是任職於北京中醫順義醫院的醫護相關人員。目前該電子病歷已遭刪除。北京市順義區衛健部門、警方都已介入調查。

據新京報報導，北京中醫順義醫院13日表示，網傳病歷確是該醫院真實病歷，已找到兩名涉及洩露病歷者並移交警方，其中一人為該院職工，另一人為該職工的朋友，涉事職工已被暫停執業。

據北京順義警方表示，該職工為符某某（男，36歲），11日利用其在順義區某醫院工作的便利，出於炫耀目的，將一名病患的個人病歷拍照發至微信群，導致信息擴散，造成惡劣社會影響。目前，順義公安分局已將符某某依法行政拘留。

據央廣網報導，河南澤槿律師事務所主任付建表示，這起事件引發了公眾對於個人隱私保護的關注和討論。洩露病歷涉嫌侵犯隱私權和人格尊嚴。若是醫師洩露患者隱私並造成嚴重後果，情節嚴重的吊銷其執業證書，並追究刑事責任；另根據刑法，洩露醫療信息情節嚴重的，可能構成侵犯公民個人信息罪，情節特別嚴重的，處3年以上7年以下有期徒刑，並處罰金。