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長春高空拋磚奪命 失業男判死、不上訴 死者姊怒轟無悔意

中國新聞組╱北京14日電
28歲女子「小婁」遊長春，無辜被一名失業男故意拋磚砸中頭離世，圖為示意圖。(視頻截圖)
28歲女子「小婁」遊長春，無辜被一名失業男故意拋磚砸中頭離世，圖為示意圖。(視頻截圖)

吉林長春市6月22日發生一起高空拋物砸死人案件，28歲北京女子「小婁」被一名失業男拋磚砸中頭離世。嫌犯被捕後向警方坦承，「自己想死又不敢跳樓，所以想扔磚頭砸死人，被捕後執行死刑」，一審法官指嫌犯多次高空拋磚，案發後毫無悔意，以危害公共安全罪判處死刑。

極目新聞報導，中國經濟衰退，底層生存壓力越來越大，各種隨機殺人事件頻發。檢方指被告20多歲的江西周姓男子因失業產生厭世、仇視社會情緒，預謀從高空投擲磚頭方式，戕害不特定人員生命，12月13日宣判周男死刑，剝奪政治權利終身。周男當庭表示不上訴。

警方鑒定顯示，嫌疑人無精神疾病，具有完全刑事責任能力。小婁的姊姊說，周男得知被判處死刑時表現得很平靜，也未向死者家屬表達歉意。該案結審後，她會繼續追究相關責任方責任。

28歲女子「小婁」遊長春，無辜被一名失業男故意拋磚砸中頭倒地，當場沒有生命跡象，...
28歲女子「小婁」遊長春，無辜被一名失業男故意拋磚砸中頭倒地，當場沒有生命跡象，圖為網傳事發現場。(影片截圖)

報導指出，今年端午節小婁到長春紅旗街萬達廣場夜市小吃街品嘗燒烤，沒想到被從33層高樓扔下的1塊磚頭砸中，當場就沒有生命跡象。死者生前是一名法律工作者，有固定交往的男友，兩人也有結婚的打算，無奈就此天人永隔。

檢方發現，在小婁死前幾天，周男就曾多次從高樓向外投擲兩桶5升桶裝水、及3罐未開封可樂，有2名路人遭砸受傷。周男到案後甚至供稱，自己在5天內就扔了10多次。死者家屬悲控，他根本沒勇氣死，想拉別人一起陪葬。

28歲女子「小婁」遊長春，無辜被一名失業男故意拋磚砸中頭倒地，當場沒有生命跡象，...
28歲女子「小婁」遊長春，無辜被一名失業男故意拋磚砸中頭倒地，當場沒有生命跡象，圖為網傳事發現場。(影片截圖)

此前報導，周男是江西人，案發時未滿23周歲，庭審現場，他斜倚在欄前，面對審判長和公訴人詢問時，總是神情若有所思，卻又不時嘴角上揚，表情作微笑狀。

來源：YouTube

綜合周男本人及其辯護律師的陳述，除父母外，周某還有一個妹妹。十幾歲時，周男便輟學獨自在外打工。其父親與母親分別在福建、安徽打工，周男從小十分封閉，長期不與家人生活、接觸，很少打電話聯繫親屬，家人之前認為他是「性格內向」。

小婁照片。(取材自極目新聞)
小婁照片。(取材自極目新聞)

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