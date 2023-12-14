貪汙23億逃美20年 中最大銀行貪汙案宣判 前行長認罪囚終身

中國銀行開平支行前行長許國俊（中）。（取材自央視）

逃美20年於2021年被強制遣返 回國的紅通人員中國銀行開平支行原行長許國俊，涉嫌貪汙、挪用公款23億元人民幣，昨被廣東江門中級法院以貪汙罪、挪用公款罪並罰，判處無期徒刑，沒收個人全部財產。許國俊表示服從判決，不上訴。這件被稱是中共建政以來最大的銀行貪汙案，涉及許國俊在內共前後3任行長，歷經22年中美合作追緝，3人都已歸案獲刑。

來源：News Daily

全案3名主犯是前後3任中國銀行開平支行行長許超凡、余振東、許國俊，均被從美國遣返回國且獲刑。

據江門市中級人民法院調查，自1993年起，許超凡、余振東、許國俊利用中國銀行資金管理漏洞，以公司名義向開平中行辦理虛假貸款套取銀行資金、占用公司正常還貸資金或借用公司名義直接轉款等手段，貪污公款美元6221.73萬餘元、港幣3.63億餘元、德國馬克146.1萬餘元，共計折合人民幣9億餘元。另挪用公款人民幣3.55億餘元、港幣2000萬元、美元1.26億餘元，共計折合人民幣14億餘元。

據北京青年報報導，2001年，中國銀行發現帳面巨額虧空後開始追查，許超凡聽到消息即通知余振東和許國俊於當年10月一同經香港 、加拿大逃往美國。央視2019年播出的電視專題片「紅色通緝 」中披露，外逃美國，是他們早就精心鋪好的後路，此前，他們已通過假離婚等手段，把妻子兒女都轉移到了美國。

一到美國，許超凡等人立即前往拉斯維加斯豪賭。之前他們把巨額資金也轉移到了美國、加拿大、香港多個帳戶，一部分存在賭場貴賓帳戶，這些錢只能透過賭錢取出洗白。然而中方依中美刑事司法協助協定向美國提請協助，他們的帳戶在一周後全被凍結。隨後，美國司法部在全國發出通緝令。

許超凡逃亡三年後於2004年10月在奧克拉荷馬州一個小鎮被逮捕。他被捕前一個月，許國俊在堪薩斯州一個小鎮被捕，余振東則更早落網。2004年4月，余振東自願回國受審。2018年7月，許超凡在美因洗錢等罪被羈押近13年後，自願被遣返回國受審。2人被認定為自首。

江門中院於2006年3月判決余振東犯貪汙罪、挪用公款罪，執行有期徒刑12年，處沒收個人財產人民幣100萬元。余振東已於2013年4月15日刑滿釋放。

江門中院於2021年10月判決許超凡犯貪汙罪、挪用公款罪，執行有期徒刑13年，併罰金人民幣200萬元。許超凡的刑期至2031年7月10日止。