湖南副局長被兒舉報出軌辯天下偷吃男很多 遭降職

舉報人出具其父涉及套取辦公經費私用的部分證據。（取材自大河報）

湖南邵陽市應急管理局副局長肖某，今年8月被18歲兒子舉報出軌，事發近四個月後，邵陽市應急管理局政務科12日透露，肖某副局長職務已被撤銷，降為一級科員，留黨察看兩年。該人子稱父親行為給母親、自己以及還在上小學的妹妹帶來巨大傷害，網友據此認為舉報人才剛成年，就經歷家變，令人心疼。

湖南邵陽一公職人員被兒子舉報出軌。（取材自極目新聞）

大河報報導，有網友8月在「問政湖南」平台留言稱，其在邵陽市應急管理局的父親肖某婚內出軌朋友妻子、拋妻棄子。該舉報內容被曝光後迅速衝上熱搜，引發眾多網友關注。

該留言內寫道，肖某在家人面前毫不避諱自己的出軌經歷，稱「全天下出軌的男人那麽多，又不是只有我一個人，我有什麽錯」。肖某的行為給母親、自己以及還在上小學的妹妹帶來了巨大的傷害。母親曾多次嘗試自殺，為了維繫家庭，甚至向肖某下跪求情。

此外，肖某疑存在濫用職權、貪汙受賄的情況。

對此，邵陽市應急管理局8月23日在平台上回覆稱，局黨委高度重視，目前對肖某已採取停職處理，相關問題線索已移交市紀檢監委駐國資委紀檢監察組調查核實。12月12日，邵陽市應急管理局政工科工作人員證實，肖某已被撤職，並按照一級科員確定其工資待遇，留黨察看兩年。