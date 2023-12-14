收集吃剩的…安徽火鍋店餵客3年｢口水油｣ 罰賠500萬

火鍋示意圖。（取材自上觀新聞）

安徽淮南中等法院近日二審宣判一起生產、銷售有毒、有害食品案例，涉事火鍋店將客人吃剩的廢油提煉加工成「口水油」，繼續給其他客人食用，持續兩年十個月之久，並累計銷售火鍋鍋底6.5萬餘個。相關涉案被告牛某、王某等13人，分別被判處有期徒刑1年年至12併罰金，並連帶賠500餘萬（人民幣，下同）。

綜合媒體報導，據安徽淮南中等法院調查，涉事火鍋店業者待顧客吃完火鍋後，將含有牛油的火鍋湯倒入放有濾網的桶內，再過濾火鍋殘渣，將浮在上面的油品收集存放，後轉手添加在後來顧客下單的火鍋中供食用。

據了解，為節約經營成本，2019年1月1日至2021年10月21日期間，王某、牛某等人夥同廚師長及後廚工作人員、前廳經理等人，不肖使用「口水油」營利，至案發時，「入川毛肚火鍋店」累計銷售火鍋鍋底已達6.5萬餘個。

淮南市潘集區法院一審認為，「地溝油」犯罪，是指用餐廚垃圾、廢棄油脂、各類肉及肉製品加工廢棄物等非食品原料，生產、加工食用油，以及明知是利用「地溝油」生產、加工的油脂而作為食用油銷售的行為，對於利用「地溝油」生產食用油的，依照刑法第144條「生產、銷售有毒、有害食品罪」的規定追究刑事責任。

一審宣判後牛等人不服，提起上訴。淮南中院審理後，根據犯罪情節，判決維持一審對牛某、王某等九人定罪、主刑及附加刑、追繳沒收部分的判決，改判謝某等四人刑罰。

安徽淮南中等法院最終判處牛某、王某等13名被告有期徒刑1年至12年不等，並處罰金2000元至125萬元；同時判決支持安徽省消費者保護協會對涉案火鍋店、牛某、王某提起的民事公益訴訟，判令各被告連帶支付公益訴訟懲罰性賠償金共計512萬餘元。