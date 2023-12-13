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杭州查獲「鑽孔茅台」…鑽0.2毫米細孔 抽真酒換假的

中國新聞組／上海13日電
瓶身上的針孔特別細小且被遮蓋 。（取材自澎湃新聞）
瓶身上的針孔特別細小且被遮蓋 。（取材自澎湃新聞）

浙江杭州某商家從寧波某商貿公司購入95瓶53°「飛天茅台」，貨值25萬元，由於懷疑這批酒是假貨，於是商家通報拱疊區市場監理局，沒想到發現酒瓶背標處有打孔痕跡，經酒廠鑑定，在其中76瓶的瓶身上發現針孔。目前，寧波警方已抓獲嫌疑人兩名，正進一步調查。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，這批「鑽孔茅台」是寧波某公司分六個批次從上門推銷人員處購入，再供貨給拱疊區上述商家，商家在進貨查驗環節發現異樣，向市場監理局舉發。

鑑定人員將瓶身標籤揭開後，找到頭髮絲粗細的針孔。推測嫌犯揭開茅台酒的標籤，在瓶身上鑽出直徑0.2毫米、針眼大小的細孔，抽出真酒，換入假酒，再用瓷粉填上，貼回標籤。

鑑定人員介紹，「鑽孔茅台」往往不破壞標籤，瓶身上的針孔特別細小且被遮蓋，別說普通消費者，就是酒類經銷人員也難發現。

鑑定人員提醒，可用「強光法」識別，在光線充足的燈下仔細觀察瓶身表面，重點觀察瓶蓋附近、天地蓋底座、酒標後、瓶底字體圖案凹陷處等，並用手摸瓶體，看有無凹凸點。再用強光手電筒從瓶身前後標間的空白處照射瓶體，尤其注重前後標背面有無小黑點，但要注意區分瓶體瑕疵點和黑點的區別，「鑽孔破壞了相應位置的紋理，打孔後無論填充什麼材質，用強光照射，瓶身都會出現小黑點。」

鑑定人員表示，除了酒標後面，特別要檢查瓶底麥穗標和字母中間位置，因為瓶底花紋多，鑽孔位置隱蔽，不易被發現。

杭州市場監理局調查「鑽孔茅台」案情。（取材自澎湃新聞）
杭州市場監理局調查「鑽孔茅台」案情。（取材自澎湃新聞）
瓶底花紋多，鑽孔位置也較隱蔽。（取材自澎湃新聞）
瓶底花紋多，鑽孔位置也較隱蔽。（取材自澎湃新聞）
瓶身上的針孔特別細小且被遮蓋。（取材自澎湃新聞）
瓶身上的針孔特別細小且被遮蓋。（取材自澎湃新聞）

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