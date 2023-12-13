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成都地鐵偷拍案 2女涉誣告沒事 一審：不構成侵權

中國新聞組／北京13日電
何姓男子鞋子疑似閃了綠光，遭指控偷拍，事後證明他的鞋子沒有任何問題。（取材自九派新聞）
何姓男子鞋子疑似閃了綠光，遭指控偷拍，事後證明他的鞋子沒有任何問題。（取材自九派新聞）

成都鐵路運輸第一法院12日對何姓男子訴曾姓女子、羅姓女子、成都地鐵運營有限公司一般人格權糾紛案一審宣判。法院判決，對何姓男子要求羅姓女子、曾姓女子、成都地鐵運營公司刊登道歉聲明、連續十天在案涉地鐵站宣讀道歉聲明，並賠償經濟損失及精神損害撫慰金共5萬元人民幣(約6975美元)的訴訟請求，法院不予支持。

來源：YouTube

綜合成都鐵路運輸第一法院、極目新聞、海報新聞、上游新聞報導，當事人何男6月11日搭乘地鐵。晚上10時32分許，同車乘客羅女、曾女發現何男鞋面有閃光點，因懷疑是偷拍攝像頭，雙方產生爭執，何男自行脫下右腳鞋讓二人查看。

三人下車解決糾紛，並應何男要求報警。何先生稱，先前在等待警察的過程中，羅女、曾女曾表示，「我們錯了我們會給你道歉的」。然而事情澄清後，其中一人飛速說了一句，「帥哥，對不起」，轉身就要走。他認為，這個道歉沒有誠意，拒絕接受。最終，雙方沒有和解。

報導說，法院經審理認為，羅女、曾子的涉案行為應分為當時及嗣後兩個階段予以評價。首先，羅女、曾女誤以為「鞋面閃光點」系攝影頭發出亮光，基於維護公共利益及自身權益提出質疑，具有一定正當性，但其行為方式存在不妥。鑑於報警處理後，羅女、曾女已當場道歉，並主動提出承擔交通費予以補救，二人的道歉方式與誤會影響的範圍及程度相當。

其次，糾紛後，誤會事件被大眾及媒體知悉，是源於何姓男子在網路發布信息，也即之後行為影響的擴大是何姓男子在網路發布的信息所致。因此，羅女、曾女不構成一般人格權的侵權。同時，整個過程中，地鐵工作人員是實施正常履職行為及安全保障義務，無主觀過錯。

因此，對何姓男子要求羅姓女子、曾姓女子、成都地鐵運營公司刊登道歉聲明、連續十天在案涉地鐵站宣讀道歉聲明，並賠償經濟損失及精神損害撫慰金共5萬元的訴訟請求，法院不予支持。

何先生的代理律師劉丹透露，庭審中原被告辯論激烈，「雙方的歧義就在於女生在發現自己錯誤之後，並沒有對男生進行道歉，這個也是本案的爭議之一。」

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