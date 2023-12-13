遲到外籍客先登機 吉祥航空挨轟 涉事員工被停職

乘客發布影片。(取材自南方都市報)

近日，有旅客發布影片稱，在上海浦東機場搭乘吉祥航空航班飛往日本 大阪時，工作人員讓一名遲到的外籍旅客上飛機，卻讓她滯留在機場。吉祥航空相關負責人11日表示，此事系工作人員操作失誤，不存在偏袒外籍旅客的行為。吉祥航空表示，目前已將涉事工作人員停職，也對航班管理團隊追責。

來源：YouTube

南方都市報報導，該名乘客發布的影片顯示，當其在上海浦東機場搭乘吉祥航空航班飛往日本大阪時，工作人員讓和她一起遲到的一名外籍旅客上飛機，卻讓該旅客滯留在機場。她在影片中對該工作人員表示，「我們同樣是晚了，憑什麼他能進我們不能進？」該工作人員則回應稱，「因為那個時候他的行李沒有被拉下來。」

據報導，吉祥航空相關負責人11日表示，此事系工作人員操作失誤，「二位旅客均因遲到而耽誤登機手續辦理時間，按該航空公司規定，二位旅客均不能登上航班。但工作人員手錄資訊時，誤把其中的中國籍旅客登機狀態設定為『已登機』，不得不讓該旅客登機。但該工作人員發放登機證時，將滯留的中國旅客與外籍旅客登機證發錯。旅客在登機前，該工作人員並無按照流程再次核對相關資料，導致『喊了一位旅客登機，登機的卻是另外一位旅客』。」

該負責人表示，事發後，吉祥航空對涉事乘客補償，提供免費改簽服務及當晚的免費住宿，並給予了相應的現金賠償。次日，該名乘客已搭乘航班順利抵達日本。

目前，吉祥航空公司已對該名涉事員工進行停職處理，對該航班管理團隊的追責也正在進行中，後續將加強對全司工作人員的培訓與管理。

極目新聞報導，總結這個回應，就是一錯再錯。第一個錯誤：二位旅客均不能登上航班，工作人員手錄信息時，誤把其中的中國旅客登機狀態設置為「已登機」，不得不讓該旅客登機。第二個錯誤：發放登機證時，將滯留的華人 旅客與外籍旅客登機證發錯。第三個錯誤：登機前，該工作人員並無依照公司要求的流程對旅客資訊、登機證資訊進行再次核對。