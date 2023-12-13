74歲盛光祖「吃海關、吃鐵路」 受賄6380萬判15年

中國鐵路總公司前黨組書記、總經理盛光祖被通報起訴。圖為出事前他在公開場合受訪。（取材自中國網）

陝西省寶雞市中級法院12日宣判原中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖「靠海關吃海關、靠鐵路吃鐵路」，受賄6380萬元罪成，判處有期徒刑14年，利用影響力受賄罪成，判處有期徒刑7年，決定執行有期徒刑15年，並處罰金600萬元（人民幣，約83萬美元）。

政知新媒體報導，2004年至2022年，被告盛光祖利用擔任海關總署黨組副書記、副署長、黨組書記、署長，原鐵道部黨組書記、部長，原中國鐵路總公司黨組書記、總經理，第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員、財政經濟委員會副主任委員等職務上的便利，為相關單位及個人在企業經營、專案承攬、職務晉升、工作調整等方面謀取利益，非法收受上述單位及個人財物折合共計人民幣5666萬餘元。

2021年11月，盛光祖利用原擔任中國鐵路總公司黨組書記、總經理的職權和地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位在企業經營方面謀取不正當利益。其間，盛光祖非法收受相關人員財物折合共計人民幣714萬餘元。

鑑於盛光祖部分受賄未遂，到案後如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓物，全部贓物及孳息已追繳，依法可以從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

報導指出，盛光祖是最後一任鐵道部長、第一任中國鐵路總公司總經理。落馬時，盛光祖已經73歲。

盛光祖被查十分突然，2022年1月底，中國國家鐵路集團相關領導人也曾對盛光祖致以新春的問候和節日的祝福。但在2022年9月，盛光祖被開除黨籍並取消退休 待遇。

劉志軍、盛光祖是前後兩任原鐵道部「一把手」。盛光祖落馬次日，國鐵集團黨組召開全路電視電話會議。會議強調，盛光祖涉嫌嚴重違紀違法問題再次說明，鐵路反貪腐鬥爭的情勢依然嚴峻複雜，要全面徹底肅清劉志軍、盛光祖流毒影響，認真打掃思想政治上的灰塵，淨化政治生態。