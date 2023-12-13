賣政協資格、出軌女主持人 「上海虎」權色一把抓雙開

上海市原人大常委會主任、上海市委宣傳部長董雲虎成為中共廿大以後第一位被「雙開」的正部級官員。（取材自新華網）

中紀委官網近期顯示，中央紀委國家監委對上海市人大常委會原黨組書記、主任董雲虎嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。值得注意的是，中紀委內容提及董雲虎的其中一條罪狀為「將政協委員資格等私相授受，在政治上造成不良影響」。他是中共廿大後第一位被「雙開」的正部級官員。

公開資料顯示，董雲虎出生於1962年12月，為浙江仙居人，曾任中央對外宣傳辦公室副主任、國務院 新聞辦公室副主任，西藏自治區黨委常委、宣傳部部長，上海市委常委、宣傳部部長等職；2018年1月任上海市政協主席；2023年1月任上海市人大常委會主任，不過上任才約半年時間，7月就傳出被查落馬。

中紀委網站還列出董雲虎多項罪狀，包括對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，大肆接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，違規為他人職務晉升提供幫助；廉潔底線失守，長期占有公物，由他人支付應由其個人支付的費用，搞權色交易；

與此同時，董雲虎還干預和插手司法活動；貪婪無度，把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在融資貸款 、土地出讓、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中紀委稱，董雲虎嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，決定依據相關法規開除其黨籍、公職（俗稱雙開），終止其黨的二十大 代表、上海市第十二次黨代會代表資格。並收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

網傳學生時期的董雲虎是個優秀好學的青年，從杭州大學到讀完南開大學碩士，後來進入中央黨校，長期在宣傳部門任職，出任西藏自治區宣傳部長、上海市委宣傳部長等職，前途看好。但他2011年在西藏任職期間結織某知名女製片人，兩人經常出雙入對。2015年董雲虎升任上海市委宣傳部長，該女子也跟著從西藏來到上海東方衛視做主持人。2018年董雲虎擔任上海市政協主席，她未久也成為上海市政協委員，傳言二人長期有著不正常男女關係。