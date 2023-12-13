13歲女孩陪酒 喝掉1斤洋酒昏迷 浙男被控過失致人重傷

小許（右）與朋友的聊天紀錄。（取材自紅星新聞）

浙江桐廬一名男子到酒吧喝酒，讓13歲女孩陪酒並讓其喝下1斤洋酒至昏迷，遭檢方以過失致人重傷罪起訴。

紅星新聞報導，據檢方起訴書顯示，今年1月23日晚，吳姓男子到酒吧喝酒，提出要找「年輕女孩子」陪酒，13歲的小許（化名）在朋友的帶領下來到桐廬縣1747酒吧，喝下約1斤洋酒後醉酒昏迷。隔天凌晨6時許，小許被酒吧工作人員送往醫院搶救，被鑑定為急性乙醇中毒後危及生命、重傷二級。

在審判期間，吳男稱自己不知道小許的年齡。桐廬縣民眾檢察院提起公訴，認為吳男過失傷害他人致人重傷。吳男當庭認罪認罰。本案尚未宣判。

小許的微信 聊天紀錄顯示，當晚約8點半，一名女性朋友問小許：「喝酒去不去？1747（酒吧），有人發紅包。」在朋友口中，紅包「最少400（人民幣，下同）」 ，且「（人）過去就發」，並稱「喝好了我送你回去」。其間小許拒絕過一次，但最後同意了。

按照相關人員證詞，事發當晚9時許，酒吧行銷人員帶小許和她的朋友進入包廂；其問過小許的朋友是「17歲」，小許則更小，自己將此事告訴過酒吧老闆。酒吧老闆則表示，對是否獲悉小許年齡一事「不記得了」。顧客吳男則稱自己並不知道小許實際年齡，他當時要求找「年輕女孩子」陪酒，「我不可能跟他（酒吧老闆）說你去給我找未成年人陪酒」，「來酒吧的理應是成年人」。

檢方起訴書中提到，在包廂內，吳與小許的朋友商議：喝1杯高度洋酒給300元，連續3杯起喝。先由小許的朋友連續喝下4杯約1斤洋酒，得到1200元。而後，小許連續喝下5杯共1公斤多洋酒，得到3000元，隨後昏迷。

庭審中，吳男稱，陪酒規則並非自己制定、洋酒也並非自己指定的酒。由於小許的朋友無法微信收款，自己向小許的朋友支付現金1200元，向小許轉帳3000元，「5杯酒是1000塊錢，還有2000塊錢是兩個人的小費。」

小許家屬稱，次日凌晨1點多，家人因為聯繫不上小許報警，在派出所待到清晨，直到接到醫院電話才得知小許被送往醫院。醫院一名急診醫生稱，小許身上有很多嘔吐物，初步診斷瞳孔散大、缺氧、體溫低於正常體溫，很有可能危及生命，對小許進行了氣管插管等，檢查後生命徵兆基本上穩定。

經司法鑑定，在小許飲酒15小時後，其血液中乙醇含量為每毫升4.08毫克，處在致死濃度範圍，且小許中樞神經系統存在抑制、呼吸循環功能障礙，危及生命，符合急性乙醇中毒後危及生命，構成重傷二級。

最終，桐廬縣人民檢察院提起公訴，認為吳男過失傷害他人致人重傷。吳男當庭認罪認罰。本案尚未宣判。