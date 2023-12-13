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「5000元當半天男友，該幹要幹」 女上海街頭遭騷擾 警要查

中國新聞組／北京13日電
影片平台部分網民留言。（視頻截圖）
影片平台部分網民留言。（視頻截圖）

上海一名女網友在社群網站發影片爆料，和友人在上海街頭遭三名男子言語騷擾，其中一人提出「給妳5000元當妳半天男友」，甚至說出「男友該幹的也要幹」等言論。女網友表示感到很「噁心」，認為三名男子很不尊重女性。影片引發關注，事發地所屬的上海市彭浦鎮派出所表示，正在核查此事。

來源：YouTube

縱覽新聞報導，被騷擾的滿女士稱，她和一位女性朋友10日在上海靜安區大融城吃完晚餐，在商場門口等計程車時被三名男子搭訕。滿女士指控，一名騎電動車的男子張嘴就說「5000元玩不玩」，她趕緊打開手機錄影蒐證，拍下男子說「5000元做她半天男友」、「男友該幹的也要幹」之類的話語。

隨後有兩名疑似與騎電動車男子相識的男子走過來，不斷鼓動這名騎電動車男子「走過去問」。影片中，騎電動車男子不斷稱「兩個人一起一萬塊錢」、「我就相中你倆了」，還「自信」地說談戀愛的對象都不會給她們花這麼多錢，她倆為什麼不答應。當滿女士說會發抖音，讓三人等著看，三名男子才離開。

滿女士表示，沒想到對方會說出這樣的話，「當時真的被男子說的話『噁心到』，感覺很不尊重女性。」她稱，自己發影片的初衷就是想讓三人看到，向她們道歉，但截至目前，還沒有收到道歉。

影片在網路上發布後引起許多關注，不少網友力挺滿女士，留言稱讚她有膽量，也有網友建議她報警。

但也有不少酸民留言，「和男子聊得很開心」、「只是價錢不滿意」等不友善的評論。滿女士解釋，她和男子當時持續聊天是因為要拍影片留證據，影片中她笑也是在嘲笑、諷刺三名男子。

對此，上海市彭浦鎮派出所回應，已關注到網上的這段視頻，正在核查此事，後續會通過上海市公安局靜安分局政治處統一發布調查結果，目前無法透露具體情況。

上海靜安區大融城商場路邊兩名女子等車時，遭男子語言騷擾。（視頻截圖）
上海靜安區大融城商場路邊兩名女子等車時，遭男子語言騷擾。（視頻截圖）

電動車 社群網站 抖音

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