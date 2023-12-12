獵「高原神鳥」煮來吃 川男遭刑拘…全球剩1.7萬隻

四川男子指認殺害的黑頸鶴。（取材自成都商報）

近日，四川美姑縣公安局接到北京林業大學一研究所報警電話，稱一隻綁有追蹤器的「高原神鳥」黑頸鶴，處於靜止狀態，警方調查後，一男子坦承獵捕該隻黑頸鶴並烹調，已遭刑事拘留。據調查，目前全世界黑頸鶴總數在1.7萬隻左右，絕大多數在中國境內。

紅星新聞報導，美姑縣公安局接獲報警後高度重視，立即抽調牛牛壩森林派出所精幹警力組成專案組，展開案件偵破工作。因案發現場在村屯邊上，村民較少，為案件偵辦帶來了一定的難度。警方透過對周邊幾個村屯進行大量走訪，最終從一位村民口中得到有效線索，鎖定了涉案嫌疑人吉克某某，並依法將其傳喚至公安機關訊問。

經訊問，吉克某某對其非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物黑頸鶴的犯罪事實供認不諱。據吉克某某交代，案發當晚，他在回家途中看見一隻大鳥在河邊棲息，便打起了抓捕而食的歪主意。在抓住、摀死後，帶回家中烹調。

經四川楠山環境損害司法鑑定中心鑑定，上述被獵捕動物為鶴形目、鶴科、黑頸鶴，屬國家一級重點保護野生動物。根據黑頸鶴腳上綁有的追蹤器和編號，斷定這隻黑頸鶴正是研究所用來進行黑頸鶴遷徙生態研究所用的黑頸鶴。

目前，犯罪嫌疑人吉克某某因涉嫌危害珍貴、瀕危野生動物罪，被公安機關依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

黑頸鶴是現存15種鶴類中唯一一種中國特有種，也是世界上唯一一種生長、繁殖在高原的鶴類，被譽為「高原仙子」、「高原神鳥」。