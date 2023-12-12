繳60萬入名校？滬男詐24家長上千萬 打賞主播500萬

嫌疑人稱，錢款大多用在主播打賞上。（取材自上游新聞）

花60萬元（人民幣，下同）就能鎖定名校入學名額，還認識教育局 長；簽了入學協議後，「高人」卻失聯了。上海警方11日公布一起以「辦理名校入學」為由的詐騙案件辦理情況，涉案金額達1000餘萬元，受害家長達24位。目前，犯罪嫌疑人濮某已被靜安區人民檢察院批准逮捕。

上游新聞報導，今年9月初，上海市民劉先生向上海靜安警方報案稱，他被某商務諮詢公司詐騙了60萬元「入學費」。劉先生表示，為了讓兒子上所好學校，他一直在動腦筋找入名校「路子」，但一直沒有進展。

就在2022年春節前夕，一則能轉入名校的朋友圈消息引起劉先生的注意。他加入微信 好友後，認識一個自稱有教育局背景的「高人」濮某。見面後，濮某將劉先生帶到他的商務諮詢公司，向劉先生介紹多個成功案例，並與劉先生簽一份協議，其中約定：繳納60萬元的「入學費」，做手續費和打點關係等費用，若失敗，所有費用悉數退還。

到開學時，劉先生沒有等到心儀名校的入學通知。當他依照協議準備向濮某要求退款時，濮某已失聯，之前去的那家商務顧問公司也人去樓空。

警方根據線索，初步認定嫌疑人濮某假借「開後門、通路子」辦理入學騙取學費的違法事實。警方由此找到其他被騙家長，統計出像劉先生這樣的被騙家長多達24人，累計涉案金額1000餘萬元。

在多地警方通力協作下，上海警方於9月6日下午在屬地公安機關的協助下，將犯罪嫌疑人濮某抓獲歸案。

濮某到案後稱，他利用家長急需為孩子辦理入學名校的心理，虛構其認識教育局或學校領導，博取家長信任後，又通過簽訂「入學諮詢協議」合同的方式蒙蔽家長。如果入學搖號搖中，濮某會將成果歸功於他的「操作」。若未成功，濮某則以系統故障等為由，哄騙家長，並以還有補錄機會或透過先借讀後轉學的方式穩住家長，延期退款時間。