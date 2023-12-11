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不讓騎車進入 青島小區保安狂捅數刀 刺死外賣員

中國新聞組／北京11日電
保安伸手揪住外賣員的衣領，不斷用刀刺向外賣員腹部。（取材自大皖新聞）
保安伸手揪住外賣員的衣領，不斷用刀刺向外賣員腹部。（取材自大皖新聞）

山東青島一小區保安疑似為了阻擋外賣員騎車進小區，竟然拿出小刀狂捅對方，直到路過的人群上來拉開制止才停手，但外賣員送醫搶救不治。

來源：YouTube

綜合大皖新聞、新黃河報導，近日網路上流傳一段據稱是拍攝於5日晚間的監視器影片，內容是一名外賣員騎車到一小區門口時，被一名身著藍色制服的保安擋下，接著兩人疑似發生口角，保安突然從腰間掏出一把刀向外賣員捅去。

外賣員雖然試圖閃躲，但保安伸手揪住外賣員的衣領，同時不斷用刀刺向外賣員腹部，外賣員退了幾步之後不支倒地，但保安仍持續用刀刺向外賣員背部，最後一群路人上前將保安拉走。

外賣騎手群聊天截圖，討論保安刺殺外賣員的事情。（取材自大皖新聞）
外賣騎手群聊天截圖，討論保安刺殺外賣員的事情。（取材自大皖新聞）

根據網路上流傳的另一張外賣騎手群聊天截圖，有騎手稱「保安把騎手殺了」、「小孩要騎車進保安不讓罵了兩句，然後保安動刀」。該騎手事後接受訪問時表示，事情發生在青島市李滄區一里城小區東門，「這小區我們（騎手）都不愛去，不讓騎車進去樓還遠」，他也感慨，死者還年輕，「送一單也就三四塊錢」。

青島市公安局李滄分局則發布通報表示，涉事保安為54歲趙姓男子，身亡的外賣員為32歲的李姓男子，兩人5日晚間10時許發生爭執，趙男持刀將李男捅傷。趙男被公安民警當場抓獲，已被依法刑事拘留，李男經送醫搶救無效死亡。

據了解，死者是美團外賣員，美團也對此事發表聲明，稱將協助外賣員家屬維護騎手的合法權益，並提供相應撫慰金。

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