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義烏火鍋店天降多隻老鼠 還抓破客人頭皮

中國新聞組／北京11日電
視頻顯示，老鼠掉在了用餐客人的頭上。（取材自新黃河）
視頻顯示，老鼠掉在了用餐客人的頭上。（取材自新黃河）

浙江義烏一家「許府牛」火鍋店，日前發生「天降老鼠」事件，數隻活老鼠從天花板掉落，有的掉在餐桌上，有的掉到客人的頭上，還有客人稱，自己的頭皮因此被老鼠抓傷，並控事發後火鍋店和所在商場互相推諉，不負責任。目前該火鍋店已經暫停營業，接受調查與整頓。

來源：YouTube

新黃河報導，根據網傳影片，8日下午，位於義烏市吾悅廣場內的許府牛火鍋店，突然有幾隻老鼠從天花板掉下來，其中一隻老鼠剛好掉在一名客人的頭上，然後四處逃竄，客人嚇得緊縮身子避到座位的另一頭。

發布影片的人表示，當天他也在店內用餐，「突然從天花板掉落老鼠，被抓破了頭皮，我們要求先去醫院做檢查，商戶跟商場互相推諉，不負責任，讓我們自己去做檢查。」

事發火鍋店隔天掛上「內部整修整頓中」的告示後暫停營業。義烏吾悅廣場管理方負責人表示，正在配合相關職能部門對此事展開調查，將對所有樓層消殺，會找商家協商賠償給顧客造成的損失；顧客提出2000元人民幣(約280美元)的補償，具體處理辦法正在協商。商場當初與各商戶簽訂的合同有規定，各商戶內的衛生工作由商戶自行負責。許府牛總公司則未有回應。

當地市場監管局也表示，正對此事進行調查處置。

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