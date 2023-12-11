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杭州男將妻兒拖出保時捷 幼童大哭…陌生男穿越車流抱起他

中國新聞組／北京11日電
男子將抱娃女子強行拉下保時捷，孩子在車陣中無助大哭。(取材自極目新聞)
男子將抱娃女子強行拉下保時捷，孩子在車陣中無助大哭。(取材自極目新聞)

近日，網傳一段「男子強行將女子和小孩拖出保時捷」視頻，丈夫開車時與後座妻子因孩子管教問題發生爭執，突情緒失控下車將抱著兒子的妻子強拉下車並摔在地上，男童嚇得當街大哭。男童撕心裂肺的哭聲，引來全網同情並齊聲批評男子公然家暴的行徑。男子事後在輿論譴責下道歉，警方已對其交通違規處罰，並對其家庭暴力行為進行告誡。

來源：YouTube

綜合極目新聞、潮新聞報導，近日網路流傳的這段視頻事發地在杭州，車流裡，一輛黑色保時捷SUV停下車，丈夫下車將車後座一名抱著孩子的妻子拖下了車。隨後雙方發生爭執，其妻上前理論：「你這樣子，誰會跟你過日子。」落單的孩子則隻身無助地在馬路上車陣中大哭。一名年輕男子上前抱起了無助的孩子，並往事發車輛方向喊話。

這段視頻引來大批網民關注，質疑男子是在對老婆孩子實施家暴，紛紛留言譴責，「男的暴躁狂情緒不穩定沒責任感，女的寧願去拉男的也不顧小孩和後面車主的死活，只能說這倆絕配」、「孩子何罪」、「當了媽聽到孩子這樣的哭聲真難受」、「孩子對陌生人張開了手臂…該有多害怕啊」、「有錢人不好伺候」。網民們也對視頻中出手抱孩子的年輕男子點讚。

據警方調查，事發時，夫妻兩人當時在車內因孩子管教問題發生了爭執，致男子情緒失控。被拖曳下車的女子和男童均未受傷。

男子將抱娃女子強行拉下保時捷，孩子在車陣中無助大哭。(取材自極目新聞)
男子將抱娃女子強行拉下保時捷，孩子在車陣中無助大哭。(取材自極目新聞)

熱心抱小孩的男子朱先生表示，事發時他下班回家，行經迎賓路汀城路交叉口時塞車。把車開到邊上才看見右側一輛SUV上有一對男女在激烈爭吵。有些塞車，看見兩人在激烈爭吵，車邊有個小孩。「因為我也是兩個孩子的父親，看到這一幕感覺挺危險的。」朱先生馬上將孩子抱起來，繼續對兩人勸說，「再怎麼也不能把孩子丟在路上。」兩人這才把孩子抱回了車上。

開保持捷的男子王先生（化名）表示，對於那天的舉動非常後悔，以後也不會再這麼衝動了，會好好跟老婆過日子。他已向老婆道歉，同時要向社會大眾道歉，也希望當面感謝出手幫忙的朱先生。

其妻李女士（化名）也說，她也有一定的過錯，不應該在老公開車的時候與其發生爭執。接下來會看老公的表現，也會努力好好說話，盡量少跟他吵架。

相關部門人員表示，當事人已和解。公安機關對王先生開具了「家庭暴力告誡書」進行教育告誡，並對其交通違法行為予以處罰。屬地街道及主管機關已介入後續處置。

紅星新聞對此評論指出，該男子的危險行為，不僅是對道路安全不負責，還是赤裸裸的家暴。公安機關處罰、雙方達成諒解，不該是事件的終點。接下來還得繼續跟蹤，保持關注，預防類似家暴再次上演。

男子將抱娃女子強行拉下保時捷，孩子在車陣中無助大哭。(取材自極目新聞)
男子將抱娃女子強行拉下保時捷，孩子在車陣中無助大哭。(取材自極目新聞)

家暴 SUV

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