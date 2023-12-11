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壓力太大？ 華夏銀行天津分行行長墜樓身亡

記者黃雅慧／綜合報導
華夏銀行天津分行行長貢丹志被警方證實墜樓身亡。(取材自大皖新聞)
華夏銀行天津分行行長貢丹志被警方證實墜樓身亡。(取材自大皖新聞)

大皖新聞報導，華夏銀行天津分行行長貢丹志9日疑因壓力太大墜樓身亡；事發地所屬派出所民警在10日證實華夏銀行天津分行行長墜樓。但目前墜樓原因不詳。

報導指出，華夏銀行天津分行營業部附近一家商戶工作人員張先生（化命）表示，9日上午10點49分，他一位同事向他發來一條視頻，稱在華夏銀行天津分行所在的環渤海發展中心有一人疑似墜樓身亡。經與事發地轄區友誼路派出所確認，證實亡者為分行行長貢丹志。

經濟觀察網引述知情人士說法稱，10日上午，華夏銀行方面就貢丹志墜樓一事專門組織召開了會議。

據了解，華夏銀行成立於1992年10月，2003年9月在上海證券交易所掛牌上市，為中國第五家上市銀行。其在全中國有44家一級分行，員工4萬多人，是中國20家系統重要性銀行之一。截至9月，該行總資產約為人民幣4.1兆元(約5723億美元)，其中，北京市國資委全資擁有的首鋼集團有限公司，為華夏銀行第一大股東，持股比率為21.68%。知情人士稱，天津分行的業績在整個華夏銀行體系裡一直難言樂觀。

貢丹志曾任華夏銀行北京分行副行長、北京城市副中心分行行長等職，後者原名華夏銀行北京通州分行。2020年11月左右，貢丹志調任天津分行任行長，換言之，調任現職僅三年多。

湘財Plus報導，貢丹志任內，天津分行已經收到兩張監管罰單，且存在相同問題兩次被罰的情況：一次是2021年因未採用公開方式開展不良資產轉讓業務、銀行承兌匯票業務貿易背景審查不嚴被罰款70萬元；一次是2022年因理融資業務貸前調查審查不盡職、銀行承兌匯票業務貿易背景審查不嚴被罰款100萬元。

貢丹志6月在接受媒體採訪時稱，華夏銀行天津分行成立於2005年1月，在天津市轄內有經營機構24家，員工近600人，資產規模和各項存款規模均超700億元，年繳納利稅超過4億元。第一季華夏銀行天津分行新增各項貸款投放超70億元，較年初淨增超40億元，在天津地區股份制同業中增速排名第二、增量第三。

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