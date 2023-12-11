「河南人愛騙人」 楊丞琳失言 道歉稱玩笑話 多部門介入

楊丞琳在演唱會因失言挨轟。(圖：宜辰整合行銷提供)

台灣女星楊丞琳9日在河南鄭州 巡演，因一句玩笑話惹惱當地民眾，登上微博 熱搜。她10日透過微博道歉，但未能平息網友怒火。河南省文旅廳接獲多位市民投訴，由於該機構沒有投訴這項職能，轉由12345熱線接手，工作人員表示，會轉接相關部門處理。有媒體評論指，楊丞琳一句「玩笑」引眾怒，不能拿「無心」當藉口。

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共富財經報導，楊丞琳當晚在台上演唱時，攝影機意外捕捉到台下有對熱吻的情侶，引發全場尖叫。楊丞琳唱完之後希望能夠找到對方，但台下粉絲們一直狂喊，她表示找不到就不繼續唱。最後因為一直找不到，她急喊，「河南人不可以這樣子啦！你們已經有一些名聲耶，你們知道吧！愛騙人的事情，不可以騙我」。

這番言論引發爭議，她10日在微博發文道歉表示，「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。的確是我的不對，我非常願意也應當接受大家及時的指正和批評。再次跟因為我而受到困擾的人鄭重道歉。」

大象新聞發表「楊丞琳一句『玩笑』引眾怒，公眾人物別拿『無心』當藉口！」評論文章指出，在現場能感受到楊丞琳當下是用開玩笑的語氣跟歌迷互動，似乎是想玩梗活躍氣氛，但作為公眾人物，開這種「地域黑」的玩笑並不好笑。雖然楊丞琳發文致歉，但引發的討論以及地域黑的謾罵攻擊並未停止，而這些都要讓無辜的河南人承受。

文章指出，「地域黑」聞風而來，與理智網友又展開了罵戰。她的粉絲也紛紛曬出之前她為鄭州水災捐款的微博截圖，來證明她「很愛鄭州」，稱她是「無心之失」。

文章說，但不少人並不買帳「一碼歸一碼，要這樣說，河南也出了那麽多好人好事，英雄人物，遇到其他地方有災，從官方到民間都是出人出力出錢還連夜送物資，對人熱情又厚道，為什麽一有不好的個例出現，這些要全被抹去？這是在鄭州開演唱會，還當面這樣說，真是「端起碗吃飯，放下碗罵娘」。