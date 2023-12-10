東莞麵包店老闆2歲兒墜攪拌機 全身骨折亡 網炸鍋：家長全責

東莞2歲童掉進麵粉攪拌機遭絞死，圖為網傳事故現場。(視頻截圖)

廣東東莞市企石鎮大麥超市的麵包店近日發生驚人意外，麵包店老闆不到2歲的孩子玩耍時掉進麵包攪拌機，不幸身亡。涉事超市工作人員稱，超市相關區域已封鎖。

越牛新聞報導，網友8日發布的視頻顯示，不少圍觀群眾在一家超市的工作間外圍觀，有醫護人員在工作間裡疑似正在處置搶救，警方也有工作人員趕來現場。視頻發布者在評論區介紹，疑似有兒童掉進超市工作間的麵包攪拌機中。

此事發生在廣東東莞市企石鎮大麥超市內。9日上午，視頻發布者已刪除視頻。該超市附近一家醫院急診科一名工作人員表示，8日在大麥超市確有一名兒童掉進麵包攪拌機，不幸的是這名兒童已經死亡，關於孩子的身分信息不便透露。

另據廣州日報消息，麵包店老闆不到2歲的孩子，玩耍時爬到麵粉攪拌機內，不小心誤觸開關，導致攪拌機開動。事發後，警方和醫護人員迅速趕到現場，待命數小時等機器拆開，孩子救出來後經確認全身骨折已經死亡，麵包店老闆夫婦痛不欲生。目前，該麵包店已被封鎖。

據悉，麵包店老闆夫婦因為忙碌，孩子在家沒人照顧，就經常把孩子帶到店裡，隨孩子自己玩，沒想到會發生這樣的慘劇。對此，網友紛紛炸鍋：「家長全責」、「自己孩子都不看嗎」、「小孩隨便玩隨便動機嗎？沒有大人監管嗎？」、「做麵包的地方屬於工作人員才能進去吧，孩子怎麼進去的？」