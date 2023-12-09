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騙婚、收回扣…武大教授被前妻舉報：有老情人還嫖娼

中國新聞組／北京9日電
黃某舉報醫師前夫涉嫖娼賭博。（取材自每日經濟新聞）
黃某舉報醫師前夫涉嫖娼賭博。（取材自每日經濟新聞）

12月6日至8日，武漢黃姓女子在社交平台個人主頁連發3個視頻，實名舉報自己前夫武漢大學人民醫院胰腺外科主任醫師、武漢大學教授湯男騙婚、婚內出軌、收藥商回扣、行賄等。武漢大學紀委已介入調查。據報導，此前在兩人離婚訴訟中，法院曾認定湯男對婚姻不忠誠，但湯男仍反駁稱自己遭黃女家暴，兩人不歡而散。

據每日經濟新聞綜合媒體報導，黃女在社交平台發布視頻，實名舉報湯男，稱其常年包養情人，通宵賭博致第二日病人手術出醫療事故，收受藥商回扣，收取高價會診費，行賄等。在其他舉報視頻中，黃女還稱其騙婚、設局「殺子」等。

據黃女公開的錄音顯示，女子詢問對方晚歸原因，男方稱是下班後去嫖娼，在醫院附近花了200元（人民幣，下同），之後又見了老情人等等。黃女稱自己家庭條件優越，名下有多套房產，和湯男於2019年7月結婚，並曾簽訂「婚前財產協議約定」。同年6月14日，湯男曾向法院提起「起訴狀」但未正式起訴，20多天後兩人結婚。對此，黃女認為湯男是騙婚。

根據2022年10月31日，武漢市昌武區法院民事判決書顯示，湯男稱他同意離婚，他在雙方短暫的婚姻生活中，身心均遭到黃女傷害，但還是出錢出力付出所有；他要求黃女返還為操辦婚禮轉帳的100萬元，以及被對方保管的近26萬元。同時認為黃女對其母有嚴重的侮辱和不尊重行為，是婚姻過錯方，故應支付損害賠償10萬元。

湯男陳述，他與黃女同居期間已矛盾重重，對方還逼迫自己轉帳100萬元並寫下房產贈與「確認書」，但結婚不到4天便提出離婚，還要求分割他的婚前財產；婚後，黃女經常大哭大鬧，家暴他，還肆意辱罵他的女兒和母親，導致其母親抑鬱含淚而終。兩人夫妻感情已完全破裂。他對黃女的流產非常惋惜痛心，但他和母親未毆打黃女致流產，而是黃女毆打了其母親。

黃某出示被打傷痕。（取材自每日經濟新聞）
黃某出示被打傷痕。（取材自每日經濟新聞）

一審判決書顯示，黃女主張湯男預謀加害導致其流產的事實，證據不足，不予採信。但結合證據推斷，湯男對黃女有通過實施家庭暴力達到離婚目的的主觀惡意；且湯男長期向特定異性給付包括特殊含義金額在內的大額款項，赤裸上身讓該異性拍攝照片，上傳保存與其他異性發生性關係的視頻等，足以認定在婚內與他人存在不正當男女關係，對婚姻不忠誠。

法院認為，湯男存在重大過錯導致雙方離婚，黃女有權請求損害賠償，湯男無權請求損害賠償，2022年10月判決准許二人離婚，湯男向黃女支付損害賠償5萬元，並分割夫妻共同財產。湯男上訴，但在2023年被武漢市中級人民法院駁回，維持原判。本判決為終審判決。 

據醫院官網介紹，湯男為肝膽外科（東院）醫學博士，教授、主任醫師，博士生導師，德國慕尼黑工業大學、德國魯爾大學高級訪問學者，肝膽外科副主任，重點專研肝膽胰腺外科、腔鏡外科等。但湯男尚未對黃女舉報回應。

12月8日下午，武漢大學宣傳部相關工作人員稱：「學校已掌握該輿情，學校紀委已介入調查核查，將對此作出判斷。」

當天，武漢大學人民醫院就此事發布情況通報指出，醫院高度重視，第一時間向上級報告，並積極配合有關部門進行調查。湯男與視頻發布人黃女已經離婚，雙方正就財產分割問題進行法律訴訟。湯男本人已就本次發帖事件向公安機關報警。該院對醫德、師德失範行為「零容忍」並依法依規處理。

湯某簡歷。（取材自紅星新聞）
湯某簡歷。（取材自紅星新聞）

武漢 家暴 德國

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