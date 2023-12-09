河南違規採礦毀長城 3010米戰國趙遺址剩855米

衛輝市天然資源有限公司四車間礦區內的趙長城遺址。（新華社／中央第二生態環境保護督察組供圖）

中央第二生態環境保護督察組在河南 新鄉發現，輝縣市、衛輝市等地違規採礦挖砂問題突出，不僅嚴重破壞生態環境，還導致河南省文物保護單位戰國趙長城遺址部分受損，原本被河南省認定三段總計長達3010米的趙長城，如今僅剩855米。國家文物局昨深夜發布通知，表示將「嚴打人為破壞長城行為」。

據新華社報導，輝縣市、衛輝市的礦山石料、河砂等是河南省重要的砂石骨料供應基地，河道採砂實行許可制度。但督察發現，自2021年以來，輝縣市瑞祥機製砂有限公司等製砂企業，未獲採砂許可，在屬於西土樓大橋下遊2000米禁採區範圍的石門河河道內無證採砂約160萬噸，在不寬的河道內就挖了兩個10多米深的巨大採坑。

督察組成員表示，相關企業長期私挖濫採河砂，且未按規定及時修復河床、恢復生態，挖砂產生的廢料隨意堆放，嚴重破壞了河床生態環境，影響行洪安全。

此外，督察組還發現，2022年6月以來，新鄉市和輝礦山工程服務有限公司借道路建設之名，擅自占地並開挖石灰巖等礦產資源約46.8萬噸，破壞自然山體面積約190畝；衛輝市天然資源有限公司四車間2018年以來越界開採共計破壞自然山體和林地面積約295.2畝，包括林地35.3畝。

報導指出，河南戰國趙長城遺址於2000年被公布為第三批河南省重點文物保護單位。但2018年，衛輝礦山主管部門為衛輝市天然資源有限公司四車間未按規定徵求文物行政部門意見，將趙長城遺址唐莊2段長達651米的遺址劃入採礦範圍，採礦過程又對450餘米趙長城遺址造成了破壞。從可見長度約200米遺址來看，已難以辨別趙長城的原本走向。

督察組還發現，此前還有其他企業在違規採礦過程中曾對趙長城唐莊1段和常村1段造成破壞。數據顯示，2012年，河南省認定趙長城唐莊1段、唐莊2段、常村1段三段長城實際共存在3010米，截至目前僅存在855米。

督察組暗查發現衛輝市天然資源有限公司四車間違規越界採礦。（新華社／中央第二生態環境保護督察組供圖）

督察組成員表示，無證、越界等違規採礦挖砂行為對自然山體和林地產生了嚴重破壞。輝縣、衛輝一些企業為謀取非法利益，長期違規採礦挖砂破壞生態環境，反映了地方相關部門監管不力；同時，相關企業缺乏文物保護法治意識，未能保證文物保護單位的安全。將進一步調查核實有關情況，並按要求做好後續督察工作。

另據湖南日報，國家文物局昨深夜發布通知，進一步加強長城保護工作。通知包括：對歷史上地面部分已坍塌或消失長城遺址不得原址重建或大規模修復；嚴控新建大規模遊步道，重複建設停車場、遊客中心，盲目建設博物館 、陳列館等行為；嚴打人為破壞長城等違法犯罪行為。