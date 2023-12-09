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被官方點名「低俗帶貨」 千萬級網紅復播3分鐘又被封

中國新聞組／北京9日電
「紅綠燈的黃」（小黃）在抖音擁有將近千萬粉絲。(取材自海報新聞)
「紅綠燈的黃」（小黃）在抖音擁有將近千萬粉絲。(取材自海報新聞)

頂流網紅「瘋狂小楊哥」的徒弟「紅綠燈的黃」（小黃）在抖音擁有將近千萬粉絲，她在被中消協點名「低俗帶貨」後，時隔數日復播。當晚，開播人氣高漲，超18萬人觀看，小黃稱「一姐回來了」，並鞠躬感謝粉絲。但開播僅3分鐘後，直播間又被封鎖，「小黃開播幾分鐘直播間被封」話題也衝上熱搜第一位。

海報新聞報導，中國消費者協會發布11月22日2023年「雙11」消費維權輿情分析報告，指出幾個問題非常突出，包括低俗帶貨、價格壟斷、虛假宣傳等。消協用一個案例來說明所謂的低俗帶貨，並將矛頭指向了頂流網紅小楊哥的大徒弟「紅綠燈的黃」。

其實，小楊哥團隊的相關行為已經不是第一次引發爭議，其低俗言論和行為，已經引起了不少人的不適。這類靠審醜發跡的主播，似乎正在引起更多人的反感。

據報導，小黃10月曾因帶貨引發爭議，她在帶貨YSL（聖羅蘭美妝）商品時，形象邋遢、表情猙獰，在直播截圖中，她甚至一度叉開腿蹲在桌上，姿勢頗不雅觀。

小黃曾在評論區道歉稱，「對不起姐妹們，不知道你們這麽生氣，直播間做內容只是想讓大家開心，給大家帶來不好的觀感了，不好意思。大家理性消費，多方比價，是我太low對不起。」

據悉，小楊哥原名張慶楊，是三隻羊集團創始人，在抖音平台擁有9999萬+粉絲，「紅綠燈的黃」抖音粉絲933w+。對於小黃直播間被封事件，三隻羊集團線上客服表示，不清楚小黃被封原因以及何時再復播。

小黃日前帶貨YSL時形象邋遢、表情猙獰，引發爭議。(取材自海報新聞)
小黃日前帶貨YSL時形象邋遢、表情猙獰，引發爭議。(取材自海報新聞)

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