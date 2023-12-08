爛尾樓還出租…13年住滿人 街道辦：難處理

臨街的爛尾樓仍在對外出租。（取材自每日經濟新聞／圖源：廣州房產Home）

廣東廣州天河區的樓盤龍怡苑2004年被政府認定為違建爛尾樓 ，但13年來從未停止對外出租，不僅住滿了人，年底前無房，而且還在招租。據中介表示，該棟出租方為小區物業，月租1000至3500元（人民幣，下同）不等，做飯必須自己買煤氣。若遇到檢查不能居住，會退還租金 。而官方對此的態度竟是「目前難以處理」。

綜合每日經濟新聞、九派新聞報導，龍怡苑號稱「廣州最大的宅基地違建」，開發商法人曾因非法轉讓土地使用權罪等獲刑，2009年底出獄後私自對樓房進行裝修出租。據某租房平台信息，該小區物業費2.6元/月，出租價格從1500元到3500元不等，該小區房子都沒有房產證，租房可以提供購房合同；「能出租的房子，都是（修建）好的。」

據廣州日報旗下信息時報此前報導，2004年11月，天河區政府在龍怡苑張貼紅頭文件，內容是「關於龍怡苑違法建設問題的公告」，通知住戶12月10日前搬走，否則將會停水電。2000名業主交錢買樓後，卻得知自己入住的竟是違章建築。

廣州市中級人民法院曾宣判，「天河龍怡苑」違章建築事件中的4名主要責任人受到終審法律制裁。天河區前進街前進第一股份合作經濟社原社長劉仲權、原廣州市業祥實業發展有限公司法定代表人劉業祥和副總經理周考儀及一包工頭等4人因非法轉讓土地使用權罪和單位行賄罪判處1年半至3年半不等刑期，合作經濟社同時構成單位行賄罪被判處罰金200萬元。

據報導，龍怡苑2004年被政府認定為違建爛尾樓，13年來卻從未停止對外出租。該樓棟外牆烏黑，但裝有電梯；住滿租戶的德興樓A3棟權屬仍屬於開發商，為2梯8戶，共128戶。爛尾樓下的商舖均正常營業。一位房產中介說，「那是爛尾樓，屋裡裝修很差的，住著不舒服。」

爛尾樓外景，掛著的衣服顯示樓內住滿了人。（取材自每日經濟新聞）

招租方表示，年底暫時無房，明年1月可能會有房源，「一室一廳的房子，40平方米，租金最低1500元，還要收40塊錢的管理費和20塊錢的垃圾費，但沒有中介費。」該工作人員說，「水是4塊錢一噸，電1.5元一度，做飯只能用煤氣，煤氣自己買，我們這邊已經是最便宜的了。」

龍怡苑附近一家房產經紀公司的工作人員介紹，龍怡苑一期、二期30平方米的單間租金在1800元左右，中介費為半個月房租，也需要交一定的管理費，「我們這邊是民用水電，電費就6毛錢，爛尾樓是商用水電，價格高一些。」

黃村街道辦工作人員對此回應，德興樓整棟都是違建，頂層搭建建築有人居住，目前難以處理。

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