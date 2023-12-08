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未成年男孩偷賣家中31斤金條買蘭博基尼 媽氣得報警

中國新聞組／北京8日電
黃金示意圖。（路透）
黃金示意圖。（路透）

武漢劉女士某日發現家中保險櫃裡的31斤金條不翼而飛，一查發現竟是自己未成年的孩子小張拿去賣掉了，不僅賠賣變現565萬（人民幣，下同），用這些錢買了蘭博基尼豪車及奢侈品等，還給了幫他賣金條的朋友呂某21萬元，劉女士氣得報警並將呂某告上法院，法院認定呂某獲得的21萬屬於不當得利，判決應全數返還劉女士。

羊城晚報報導，近日，武漢東湖新技術開發區人民法院審結一起案件。2022年元月，未成年小張在呂某協助下，偷偷將家中31斤金條賣掉變現565萬元，小張用這些錢買了蘭博基尼豪車、奢侈品。此外，還給了呂某21萬元作為報酬。

小張的母親劉女士突然發現保險櫃中的31斤金條不翼而飛，詢問之後才得知實情，報警後將蘭博基尼豪車退掉，而呂某在返還5萬元後，餘下16萬元拒不返還。

劉女士將呂某起訴至法院，要求返還不當得利。法院審理認為，呂某協助小張變賣金條，獲得21萬元費用，雖是小張自願給付，但這筆錢並不是通過合法勞動獲取的報酬，損害了劉女士的利益，應當予以返還。

蘭博基尼豪車示意圖。（路透）
蘭博基尼豪車示意圖。（路透）

這則消息昨天衝上了微博熱搜，網友們除驚訝小張的身家「看看人家富二代」，「什麼大戶人家」，「我們按克買都嫌貴，這傢伙竟然按斤」，「這是什麼家庭條件」，「我家連31克都沒有」，「家裡這是有金庫啊」，「我的天啊，貧富差啊」，「嚴查，很多人連我家贛南臍橙都買不起31斤，黃金31斤哪來的」。

也有人以黃金時價幫劉女士算了一筆帳：「算了一下，目前這位女士虧了173萬元的差價」，「以現在的回收價，應該可以賣700多萬啊」，「孩子，你太急了」。

保險 武漢 微博

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