廣東13歲童被同學打成植物人 醫：生還率僅萬分之一

受害者廖姓學生仍未脫離生命危險。（取材自頂端新聞）

有網民6日爆料稱，廣東陽江陽春市八甲中學一名廖姓男學生因與班上同學發生口角，被三名學生拿掃把等物品多次重擊頭部，毆打成「植物人」，目前瀕臨死亡，醫師說僅有「萬分之一概率生還」。陽春市教育局 人員表示，領導已帶隊進駐到該中學進行調查，目前公安也已立案。廖生家屬稱，校方一直不讓家屬看事發監控，打人的學童家長也迄今未道歉。

綜合縱覽新聞、頂端新聞報導指出，12月6日下午，有網民在社交平台發布視頻稱，12月4日，自己的孩子在陽春市八甲中學被三名學生打成了「植物人」，並指廖生還沒有脫離危險，瀕臨死亡，「萬分之一概率生還」，醫師說提供最強醫療救治。

視頻顯示，一名男孩躺在病床上，頭上被紗布包裹只露出面部。這名網民發布的幾張陽春市人民醫院的門診紀錄、病例等顯示，廖生今年13歲，有「深昏迷」症狀。陽春市人民醫院12月4日一張門診紀錄顯示，廖生被診斷為腦疝、腦出血，擬收入ICU科備急診手術。

12月7日，廖生的的姑姑廖女士說，其侄子仍處在昏迷狀態，沒有脫離生命危險。醫師告訴其全家，侄子醒來幾率渺茫。

針對此事，12月6日深夜，陽春市教育局發布情況通報稱，12月4日上午，八甲中學發生一起學生被同學打傷事件，一名學生受傷送醫院救治。

通報指出，該校八(3)班江姓學生與同班學生廖生因雙方口角，12月4日上午9時左右（大課間期間），江生把廖生推到該班教室講台旁，在該班同學黃生的協助下，江生手持掃把棍敲打廖生後腦部一下，後用拳頭快速打了幾拳頭部。

通報指出，該班其他同學隨後到教師辦公室向老師報告，該班任課老師到教室看廖生被打傷，即通知校醫並撥打120急救電話送八甲衛生院醫治。當天上午約11:00轉院至陽春市人民醫院醫治；12月5日，傷者轉院至廣州珠江醫院醫治。

通報中表示，陽春市已迅速成立專門工作組，組織公安、教育、衛健以及八甲鎮等單位有序開展傷者醫治、事件調查、傷者家屬安撫等工作。目前，傷者正在廣州珠江醫院接受治療。

12月7日，受害者的姑姑廖女士說，其侄子仍住在廣州珠江醫院重症監護室，還處在昏迷狀態，沒有脫離生命危險。「醫師說侄子醒來的機率很渺茫，只能靠他自己的意志力。」廖女士說，全家人到現在都難以接受，其侄子爸媽的精神狀態更是低迷。「因為畢竟養了那麽大一個小孩，突然間這個樣子，很痛心。」

廖姓學生出事之前照片。（取材自頂端新聞）

「侄子是一個特別懂事善良的人，他爸媽在外面打工，他就經常住在我們家，有時還會幫我分擔家務。」廖女士說，侄子學習還算可以，她經常輔導侄子的功課，侄子出事之前，還曾答應過她要考上高中。

廖女士全家要為侄子討個說法，但不滿校方及施害者家屬的態度。「我們想要弄清楚出事當天到底發生了什麽，但校方一直不讓我們看監控，說必須侄子的爸媽親自出面，但他們現在哪有心情？那幾個打人的小孩的家長到現在也沒有出來給我們說一聲道歉什麽的。」

八甲中學目前尚未對此回應。陽春市教育局一工作人員表示，此事已出相關通報，「這件事情我們已經組織了工作組在開展這個工作，他們在那裡處理。」

據媒體報導，此事已被當地公安刑事立案。廖女士也表示，當地派出所確實告訴他們，侄子的事情已經刑事立案。侄子目前治療所需醫藥費暫由學校代付。

公開資料顯示，陽春市八甲中學是一所公辦鄉鎮初級中學，創辦於1958年，學校位於八甲鎮羅城村。