悔拍2614萬「6個9」手機靚號 孕婦「這一手」挨罰8萬

一名孕婦競拍手機尾號為「999999」靚號，得標後反悔，被罰8萬人民幣。（視頻截圖）

江蘇省鎮江經濟開發區法院一個手機尾號為「999999」的靚號，日前經過24小時拍賣 ，拍出人民幣2614萬元（約366.2萬美元）的「天價」；然而這名拍下的買主肖女並沒有如約買下這個號碼，稱「拍錯了」，選擇悔拍，被罰8萬元（約1萬1190美元）。最令人嘖嘖稱奇的，競價2000多輪，她僅出手一次，就得標了。

瀟湘晨報報導，當日肖女以最高價2614萬餘元競拍「18611999999」手機號碼，並以最高價成交，競得人應於12月3日前繳交拍賣餘款，肖女也明確表示拒絕繳納拍賣餘款。

依公告及拍賣頁面重要提示欄均載明：對於在司法拍賣中惡意抬價，擾亂司法拍賣秩序的買受人，人民法院可以對其罰款、拘留，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

據報導，鎮江經濟開發區法院發布通報稱，肖女的行為擾亂了司法拍賣秩序，鑑於肖女現懷身孕，暫不宜採取司法拘留措施，該院決定對其罰款8萬元；對案涉手機號碼，該院將依法擇期重新拍賣。

一名拍賣領域的專業人士表示，如果惡意悔拍，不單要扣除保證金，如果重新拍賣未達到第一次拍賣的價格，其中的差價也要原買主承擔。

報導指出，逐條查看競買紀錄發現，編號為W2745的買主肖女與其他競買者你爭我奪的狀態不同，她只參與了一次競買，就是在第2893次加價是將價格從2611萬5892元基礎上加價3萬，此後無人加價，她成功競得該靚號。