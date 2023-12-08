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哈爾濱狗拉雪橇累癱冰面 文旅局：已驅離非法經營人員

中國新聞組／北京8日電
拉雪橇的狗躺在冰面上。(取材自觀察者網)
拉雪橇的狗躺在冰面上。(取材自觀察者網)

有多名網友近日發布影片稱，哈爾濱道里區有狗拉雪橇的冰上經營項目，拉雪橇的狗在經歷高強度工作後躺在冰面上萎靡不振，看來令人心疼，網友們紛紛呼籲文旅部門能否取消狗拉雪橇項目。

黑龍江網報報導，哈爾濱道里區文旅部門看到了廣大網友的呼聲，文旅局工作人員表示，那是幾個農民私自運營，「有幾個農民整個雪耙子就上去了，引起輿論，我們已經驅離他們了。」

文旅局表示，面對個人從事狗拉爬犁的經營行為，包括雪地摩托車、雪圈，有一定安全隱患的冰上娛樂行為，會針對非法經營活動進行打擊和整治，文旅局也將積極聯合職能部門，做好常態化管理。

近日不少發網友影片，可以看到兩隻雪橇犬拉了多趟載客雪橇，其中一趟有三個體型較大的成年男子同時乘坐雪橇，狗拉得相當費力。首都愛護動物協會曾發文表示，雪橇犬不是生下來就會拉雪橇的，牠們需要經歷漫長專業的訓練期，才能成為比賽犬和工作犬，未經訓練的狗狗直接拉雪橇，會對身體造成很大負擔，甚至是嚴重的脊椎傷害。

發布上述影片的網友也在留言處質疑，「其實大家不是不讓拉，只是希望能合理安排狗狗的工作時間和休息時間，起碼給口飯吃喝口水，而不是渴了只能就地舔冰塊解渴；哪怕給小狗打扮一下供人合照互動，或者自費買零食投餵也可以，讓狗狗自己賺錢的方法真的很多，為什麼要選這種最累的傷害動物的方法呢？」

據報導，哈爾濱小動物救助站也發布影片表示，他們從2017年開始就接到關於雪橇犬的求助，一些救助者擔心狗狗拉完雪橇後被賣狗肉館，所以時刻關注著牠們的訊息。

拉雪橇的狗。(取材自觀察者網)
拉雪橇的狗。(取材自觀察者網)

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