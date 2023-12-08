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2億彩券「選七中七」有內幕？ 胡錫進：這次懷疑有正當性

中國新聞組／北京8日電
南昌市東湖區民德路勝利路步行街口的彩券店。（取材自每日經濟新聞）
南昌市東湖區民德路勝利路步行街口的彩券店。（取材自每日經濟新聞）

「一人花近10萬買彩券中2.2億還無需繳稅」近日引發社會廣泛關注，有教師計算了彩券快樂8中獎機率，發現「選7中7」機率僅五萬分之一。而只投入10萬元卻換來潑天富貴，更被外界質疑有內幕消息。對此，江西省福彩中心已表示，將對所有疑問進行調查。資深媒體人胡錫進也認為，這次的懷疑有正當性。

中國福彩「快樂8」日前開出有人投注近5萬倍單注中2.2億人民幣(約3089萬美元)消息，隨即引發熱議。據悉，中獎得主說自己購買彩券超過5年，「買彩票就是興趣，多買少買都是憑感覺」。而他花近10萬元買了49300注，但數字的彩票一共有50159注，相當於他「精準鎖定」了大獎的玩法也引發關注。

上游新聞報導，在2億元彩票事件發酵後，科普視頻創作者的博主「李永樂老師」發布了一則超過9分鐘的視頻。從數學的角度介紹了快樂8中大獎有多難。李老師在計算快樂8中獎機率時用到了數學工具，通過應用該公式後得出選七中七的概率接近五萬分之一的可能。

資深媒體人胡錫進在微博發表看法，他認為中這麼大的獎，嚴格審查整個過程是否合規，但對審查的過程也需要給予監督，要防止審查者藉助輿論質疑的呼聲武斷宣布該彩民違法操作，在沒有法律依據的情況下，拒絕兌獎。

也就是說，既要堅決防範、打擊購彩券內幕消息串通，又要保護彩民合法購買彩券中獎後，正當兌現的權利。輿論提出質疑是對的，但結果不能由輿論的風向來決定，調查過程必須嚴格依法進行。

胡錫進指出，福彩容易出現兩個方向的陷阱，一是搞內幕消息串通，精準買彩；二是正當中彩者被宣布中獎無效，不予兌現。江西福彩中心要查清楚，如果彩券製作、銷售方有人將核心訊息外洩，與中獎彩民形成勾結，無疑是刑事罪。如果該彩民就是憑運氣賭對了，網住了大獎，卻被調查者捏造虛假情節，並被剝奪依法兌現獎金的權利，那同樣是刑事犯罪。

胡錫進認為，這次的懷疑有正當性，但現在不妨讓子彈多飛一會，讓眾人等待最終的權威結論。

微博

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