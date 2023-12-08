30萬存款被轉成理財 女子領不出坐地痛哭？農銀：雙方達諒解

網傳在中國農業銀行綿陽南郊支行，一女士因取不出30萬存款，坐在地上痛哭。(取材自大象新聞)

近日網傳在中國農業銀行股份有限公司綿陽南郊支行，一女士坐在地上痛哭。拍攝者介紹稱，女士存了30萬（人民幣，下同），疑似被銀行做成理財產品，提款時一分錢都沒有。農銀事後通報，女士的該筆存款暫不能贖回，但雙方已達成諒解。

據大象新聞此前報導，女子因取不出錢坐地痛哭一事，引起廣泛關注。中國農業銀行綿陽南郊支行工作人員6日表示，實際情況並非網傳原因。

另據後浪視頻報導，中國農業銀行客服中心工作人員表示，正常都會徵求客戶同意的，比如去辦業務，網點會提前詢問是存款、理財還是辦理其他業務，都會在告知客戶的情況下來操作。

九派新聞報導，對此，中國農業銀行綿陽分行6日發布情況說明，稱經過核實，客戶陳某在中國農業銀行綿陽南郊支行申請業務贖回時，依業務規則，處於封閉期，暫不能贖回。

通報指出，對此，綿陽分行有關負責人已主動與客戶見面，並作了充分溝通解釋，對服務上存在的不足，雙方已達成了諒解。同時，客戶對處理結果予以認可，並表示網傳相關影片和言論非本人發布和表達。農行並稱，將積極改善並持續優化客戶服務。