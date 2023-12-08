上海1店舖被「找茬」？6城管每天在門口站一排…街頭辦回應

上海市閔行區蘭坪路一家店舖門口，每天有六名城管人員一字排開站著。(視頻截圖)

有網友近日爆料，上海市閔行區蘭坪路一家店舖門口，每天有六名城管人員一字排開站著，這種奇怪的「瞪眼執法」行為引發關注，被質疑是「找茬」、「公報私仇」。對此，街頭辦回應，是因店主跨店經營，多次勸說無果才並排站。

奔流新聞報導，網傳影片中，六名身著「綜合巡管」字樣制服的工作人員在一家店舖門口雙手後背站成一排，其中一名穿著同樣制服的男子手持手機正在拍攝，店舖門口聚集多人圍觀，顧客只能從6名執法人員的空隙中間進出店。

目擊者劉先生表示：「我就住在附近，常來這家店買些日常用品。起初是因為店主邊卸貨邊售賣商品，可能是卸貨速度慢了些，店主與城管發生了爭執。此後好多天每天都有城管過來，持續了最起碼有兩周時間了，而且專挑店家生意最忙的時候來，他們少則三、四人，多則五、六人並排站在門口盯著店家，周圍群眾紛紛指責這種行為不妥。」

劉先生表示：「雙方第一次爭吵的時候，有一個小隊長說話很難聽，第二天起就天天來，我覺得這是過度執法，有公報私仇的嫌疑。」

據報導，江川路街道辦事處工作人員6日回應：「起初是店主在卸貨過程中與城管發生了一點小糾紛，城管也不是每天都去，主要是該店舖有跨店經營的嫌疑，執法人員多次上門勸說無效的情況下才並排站，目的是讓店主整改。」

店主對此表示：「剛開始爭吵的時候，我們一直在搬東西，是城管太較真了！」對於是否跨店經營，店主沒有正面回答。